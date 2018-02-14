Индикатор Stochastic Momentum Index (SMI) разработан Уильямом Блау и был впервые представлен в январском выпуске журнала Technical Analysis of Stocks & Commodities за 1993 год.

Он содержит интересную интерпретацию популярного осциллятора Стохастик. В то время как Стохастик предоставляет нам значение, отражающее дистанцию от текущего закрытия свечи, близкое к недавнему диапазону high/low за х периодов, SMI показывает, где цена закрытия близка к средней точке текущего диапазона high/low за х периодов.

Эта версия индикатора рассчитывается так же, как и оригинальный индикатор Stochastic Momentum Index, за исключением одного очень важного момента: вместо использования EMA (экспоненциальной скользящей средней) для расчета, здесь используется T3. Это дает более сглаженный результат, но без традиционного в таких случаях запаздывания.

