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Индикаторы

T3 Stochastic Momentum Index - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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(17)
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Индикатор Stochastic Momentum Index (SMI) разработан Уильямом Блау и был впервые представлен в январском выпуске журнала  Technical Analysis of Stocks & Commodities за 1993 год.

Он содержит интересную интерпретацию популярного осциллятора Стохастик. В то время как Стохастик предоставляет нам значение, отражающее дистанцию от текущего закрытия свечи, близкое к недавнему диапазону high/low за х периодов, SMI показывает, где цена закрытия близка к средней точке текущего диапазона high/low за х периодов.

Эта версия индикатора рассчитывается так же, как и оригинальный индикатор Stochastic Momentum Index, за исключением одного очень важного момента: вместо использования EMA (экспоненциальной скользящей средней) для расчета, здесь используется T3. Это дает более сглаженный результат, но без традиционного в таких случаях запаздывания.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/19988

Stochastic Momentum Index Stochastic Momentum Index

Индикатор Stochastic Momentum Index (SMI) был разработан Уильямом Блау и был впервые представлен в январском выпуске журнала Technical Analysis of Stocks & Commodities за 1993 год. Он содержит интересную интерпретацию популярного осциллятора Стохастик. В то время как Стохастик предоставляет нам значение, отражающее дистанцию от текущей цены Close, близкое к недавнему диапазону high/low за х периодов, SMI показывает, где цена Close близка к средней точке текущего диапазона high/low за х периодов.

Directional Efficiency Ratio Directional Efficiency Ratio

Efficiency Ratio (ER) впервые был представлен Перри Кауфманом в книге 1995 года "Smarter Trading". Индикатор вычисляется путем деления ценового изменения за заданный период на абсолютную сумму ценовых изменений, которое произошло для достижения этого изменения. Полученное соотношение колеблется между 0 и 1. Чем выше значение, тем сильнее тренд на рынке.

MACD EA MACD EA

Работа по трем индикаторам iMA(Moving Average, MA) и одному iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD).

Stochastic Extended Stochastic Extended

Эта версия осциллятора Стохастик позволяет использовать любую из четырех основных типов средних (по умолчанию это SMA, но доступны и EMA, и SMMA, и LWMA). Некоторые из них "быстрее", чем версия по умолчанию (например, как с случае EMA и LWMA). SMMA немного "медленнее", но c ее помощью вы сможете точно настроить соотношение "скорости" и сигналов.