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有效性比率 (Efficiency Ratio，ER) 首先是由 Perry Kaufman 在他 1995 年的 "更聪明地交易(Smarter Trading)" 一书中提出的，它是把一段时间的价格变化除以价格变化的绝对值的和来进行计算的。结果是0到1之间的一个比率，更高的数值表示效率越高，或者越有趋势的市场。
这个版本和最初版本不同，最初的有效性比率不显示价格变化的方向/趋势，这个版本显示方向，并且加上了水平标准来估算市场是有趋势还是振荡。通过这种方式，指标变成了不仅显示市场是否有趋势，也能显示市场方向的工具了。为了帮助评估，加上了平滑选项。使用非常简单的平滑，就能很容易评估趋势，以及避免很多错误信号。如果不想要平滑，就把平滑周期数设为 <= 1。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/19985
MACD TEMA
MACD TEMA 是比 MACD DEMA 更快一点的，可以用于剥头皮模式 (短计算周期数) 或者趋势模式 (当使用更长的周期数时)。永远不要忘记，MACD 首先是一个动量指标，这是 MACD 的主要目的。.MACD DEMA
使用 DEMA 来进行计算的 MACD。