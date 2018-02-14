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Индикаторы

Directional Efficiency Ratio - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2008
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
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Efficiency Ratio (ER) впервые был представлен Перри Кауфманом в книге 1995 года "Smarter Trading". Индикатор вычисляется путем деления ценового изменения за заданный период на абсолютную сумму ценовых изменений, которое произошло для достижения этого изменения. Полученное соотношение колеблется между 0 и 1. Чем выше значение, тем сильнее тренд на рынке.

Представленная версия индикатора отличается от оригинала. Оригинальный индикатор не показывает направление ценового изменения и степени трендовости рынка. В настоящей версии показано направление, и добавлены уровни критериев оценки трендовости. Таким образом, индикатор получает инструмент, чтобы показывать не только наличие устойчивой тенденции на рынке, но и ее направление. Чтобы сделать оценку более эффективной, добавлено сглаживание. С очень мягким сглаживанием проще оценивать тренд, кроме того, отфильтровывается некоторое количество ложных сигналов. Чтобы отключить сглаживание, установите период сглаживания в значение  <= 1.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/19985

TTM trend TTM trend

TTM (Trade The Markets) Trend — это прежде всего более простой способ рассматривать свечи. Это метод Хайкен-Аши. Буквальный перевод слова "Хайкен" - "баланс" или "среднее", а "Аши" переводится как "стопа" или "бар". TTM Trend — визуальный метод, который устраняет статистические выбросы на нормальном свечном графике и дает хорошую картину трендов и консолидаций.

MACD TEMA MACD TEMA

MACD TEMA даже немного "быстрее", чем MACD DEMA и, в зависимости от параметров, используется в режиме скальпинга (короткие периоды расчета) или трендинга (при использовании более длинных периодов). Никогда не забывайте, что MACD в первую очередь — индикатор импульса, и в его поиске состоит основная цель использования MACD.

Stochastic Momentum Index Stochastic Momentum Index

Индикатор Stochastic Momentum Index (SMI) был разработан Уильямом Блау и был впервые представлен в январском выпуске журнала Technical Analysis of Stocks & Commodities за 1993 год. Он содержит интересную интерпретацию популярного осциллятора Стохастик. В то время как Стохастик предоставляет нам значение, отражающее дистанцию от текущей цены Close, близкое к недавнему диапазону high/low за х периодов, SMI показывает, где цена Close близка к средней точке текущего диапазона high/low за х периодов.

T3 Stochastic Momentum Index T3 Stochastic Momentum Index

Эта версия индикатора рассчитывается так же, как и оригинальный индикатор Stochastic Momentum Index, за исключением одного очень важного момента: вместо использования EMA (экспоненциальной скользящей средней) для расчета, здесь используется T3. Это дает более сглаженный результат, но без традиционного в таких случаях запаздывания.