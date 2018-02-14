Efficiency Ratio (ER) впервые был представлен Перри Кауфманом в книге 1995 года "Smarter Trading". Индикатор вычисляется путем деления ценового изменения за заданный период на абсолютную сумму ценовых изменений, которое произошло для достижения этого изменения. Полученное соотношение колеблется между 0 и 1. Чем выше значение, тем сильнее тренд на рынке.



Представленная версия индикатора отличается от оригинала. Оригинальный индикатор не показывает направление ценового изменения и степени трендовости рынка. В настоящей версии показано направление, и добавлены уровни критериев оценки трендовости. Таким образом, индикатор получает инструмент, чтобы показывать не только наличие устойчивой тенденции на рынке, но и ее направление. Чтобы сделать оценку более эффективной, добавлено сглаживание. С очень мягким сглаживанием проще оценивать тренд, кроме того, отфильтровывается некоторое количество ложных сигналов. Чтобы отключить сглаживание, установите период сглаживания в значение <= 1.