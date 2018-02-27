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MACD DEMA - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic
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在他的 TASC 1994年1月号，文章 "使用更快的移动平均来平滑数据(Smoothing Data With Faster Moving Averages)" 中, Patrick Mulloy 描述了不使用 EMA 来计算 MACD, 而是使用 DEMA (双重指数移动平均，Double Exponential Moving Averages)。

根据他所说:

Patrick Mulloy: 通过简单评估，使用正式的双重指数移动平均来做时间序列的预测，显示出它在波动中比标准的单重 EMA 能够有更快反应。另外，DEMA 不是对单重 EMA 有两倍延迟，而是一种复杂实现，比简单的两次EMA 计算有更少的延迟。一般使用中，更精确但是更复杂的初始化公式可能会在第一时间使用数据，

所以这里的 MACD 使用了 DEMA 来做计算。

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/19969

TTM 趋势 TTM 趋势

TTM (市场交易) 趋势是一种观察烛形的更简单的方法，它是 Heikin-Ashi 方法。 Heikin 从字面上翻译是 "平均" 或者 "平衡"的意思, 而 Ashi 意识是 "底部" 或者 "柱." TTM 趋势是一种技术，消除了柱形图中不正常的部分，而提供了更好的趋势或者整理图形。

平滑的 Kijun-Sen 平滑的 Kijun-Sen

Kijun-Sen 是 Ichimoku Kinko Hyo 指标, 也称为 Ichimoku cloud 的一个主要的指标线和组成部分，它通常用于中期动量的计算。

MACD TEMA MACD TEMA

MACD TEMA 是比 MACD DEMA 更快一点的，可以用于剥头皮模式 (短计算周期数) 或者趋势模式 (当使用更长的周期数时)。永远不要忘记，MACD 首先是一个动量指标，这是 MACD 的主要目的。.

方向有效性比率 方向有效性比率

有效性比率 (Efficiency Ratio，ER) 首先是由 Perry Kaufman 在他 1995 年的 "更聪明地交易(Smarter Trading)" 一书中提出的，它是把一段时间的价格变化除以价格变化的绝对值的和来进行计算的。结果是0到1之间的一个比率，更高的数值表示效率越高，或者越有趋势的市场。