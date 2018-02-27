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在他的 TASC 1994年1月号，文章 "使用更快的移动平均来平滑数据(Smoothing Data With Faster Moving Averages)" 中, Patrick Mulloy 描述了不使用 EMA 来计算 MACD, 而是使用 DEMA (双重指数移动平均，Double Exponential Moving Averages)。
根据他所说:
Patrick Mulloy: 通过简单评估，使用正式的双重指数移动平均来做时间序列的预测，显示出它在波动中比标准的单重 EMA 能够有更快反应。另外，DEMA 不是对单重 EMA 有两倍延迟，而是一种复杂实现，比简单的两次EMA 计算有更少的延迟。一般使用中，更精确但是更复杂的初始化公式可能会在第一时间使用数据，
所以这里的 MACD 使用了 DEMA 来做计算。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/19969
TTM 趋势
TTM (市场交易) 趋势是一种观察烛形的更简单的方法，它是 Heikin-Ashi 方法。 Heikin 从字面上翻译是 "平均" 或者 "平衡"的意思, 而 Ashi 意识是 "底部" 或者 "柱." TTM 趋势是一种技术，消除了柱形图中不正常的部分，而提供了更好的趋势或者整理图形。平滑的 Kijun-Sen
Kijun-Sen 是 Ichimoku Kinko Hyo 指标, 也称为 Ichimoku cloud 的一个主要的指标线和组成部分，它通常用于中期动量的计算。