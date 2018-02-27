在他的 TASC 1994年1月号，文章 "使用更快的移动平均来平滑数据(Smoothing Data With Faster Moving Averages)" 中, Patrick Mulloy 描述了不使用 EMA 来计算 MACD, 而是使用 DEMA (双重指数移动平均，Double Exponential Moving Averages)。

根据他所说:

Patrick Mulloy: 通过简单评估，使用正式的双重指数移动平均来做时间序列的预测，显示出它在波动中比标准的单重 EMA 能够有更快反应。另外，DEMA 不是对单重 EMA 有两倍延迟，而是一种复杂实现，比简单的两次EMA 计算有更少的延迟。一般使用中，更精确但是更复杂的初始化公式可能会在第一时间使用数据，

所以这里的 MACD 使用了 DEMA 来做计算。