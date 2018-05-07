無料でロボットをダウンロードする方法を見る
MACD DEMA - MetaTrader 5のためのインディケータ
Patrick Mulloyは、TASCの1994年1月の記事「高速移動平均によるデータの平滑化」では、MACD計算にEMAを使用せずにDEMA（Double Exponential Moving Average）を使用するMACDについて説明しています。
彼によると：
Patrick Mulloy: 時系列予測に使用される正式な1パラメータ2重指数移動平均の非時間関連係数B0の推定値を単純に抽出することにより、変動中に標準EMAよりもはるかに高速な応答を有する効果的な修正EMAであることが示されています。さらに、DEMAは1重EMAの2倍のラグを持つ2重EMAではなく、元の1重EMAと2重EMAの2つのEMAよりも遅れの少ない別のEMAを生成する複合実装です。一般的な使用では、より正確ではあるがより複雑な初期化式を取り除き、時刻0での初期データベース値の単純な使用に置き換えることができます。
DEMAを計算に使用するMACDをここに示します。
