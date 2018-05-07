このエキスパートアドバイザーは取引をせず、ストップロスとテイクプロフィットをシンプルに追跡します。

EAはヘッジ勘定でのみ機能します。

運用の原則：新しいポジションが開かれると、EAはストップ注文を確認します。ストップ注文が見つからない場合、EAはEAパラメータで指定された距離にストップ注文を1つ設定します。その後、価格が設定で指定された距離よりも遠くに移動すると、EAはポジションのテイクプロフィット及び/またはストップロスを移動させます。

ポジションタイプ（売買/買/売）、ポジション銘柄（任意または指定）、マジックナンバー（任意または指定）またはポジションチケット（任意または指定）を設定できます。また、トレールを負け領域で設定することも可能です。このモードが設定されていない場合は、ストップ注文は負け領域でトレールされません。損益分岐点の値は、EAパラメータで指定することができます。

すべてのモードでトレール操作を確認するために、EAは新しいバーのそれぞれでポジションを開くことができます。このモードはストラテジーテスターでのみ適用できます。

EAには入力パラメータが12個あります。

Initial StopLoss size in points (0 - no stop) - ポジションにストップロスがない場合は、ポジションが開かれた直後に指定した値の損切り注文が追加されます。パラメータが0の場合、ストップロスは発生しません。

- ポジションにストップロスがない場合は、ポジションが開かれた直後に指定した値の損切り注文が追加されます。パラメータが0の場合、ストップロスは発生しません。 Initial TakeProfit size in points (0 - no take) - ポジションにテイクプロフィットがない場合は、ポジションが開けれた直後に、指定されたサイズの利食い注文が追加されます。パラメータが0の場合、テイクプロフィットは発生しません。

- ポジションにテイクプロフィットがない場合は、ポジションが開けれた直後に、指定されたサイズの利食い注文が追加されます。パラメータが0の場合、テイクプロフィットは発生しません。 TrailingStop size in points (0 - no trail) - トレールパラメータ（価格からのストップロスの距離で、パラメータが0の場合、ストップロスはトレールされない）

- トレールパラメータ（価格からのストップロスの距離で、パラメータが0の場合、ストップロスはトレールされない） TrailingTake size in points (0 - no trail) - トレールパラメータ（価格からのテイクプロフィットの距離で、パラメータが0の場合、テイクプロフィットトレールされない）

- トレールパラメータ（価格からのテイクプロフィットの距離で、パラメータが0の場合、テイクプロフィットトレールされない） Positions type - トレールするポジションのタイプ

- トレールするポジションのタイプ Positions symbol ("" - any symbol) - トレールするポジションの銘柄（空の値はすべてのシンボルを意味する）

- トレールするポジションの銘柄（空の値はすべてのシンボルを意味する） Positions magic number (0 - any magic) - トレールするポジションのマジックナンバー

- トレールするポジションのマジックナンバー Position ticket (0 - all tickets) - トレールするポジションのチケット

- トレールするポジションのチケット Trailing Step - トレールステップ。 Trailing step - 価格がステップよりも大きな距離でポジションストップロスから離れていく場合、ストップ注文は TrailingStop size in points 及び/または TrailingTake size in points で指定されたサイズに一致するように修正されます。

- トレールステップ。 - 価格がステップよりも大きな距離でポジションストップロスから離れていく場合、ストップ注文は 及び/または で指定されたサイズに一致するように修正されます。 Trailing in the unprofitable zone - 負け領域でのトレールを有効/無効にする（無効にすると、ストップ注文は負け領域では設定されない）

- 負け領域でのトレールを有効/無効にする（無効にすると、ストップ注文は負け領域では設定されない） Breakeven in points - 損益分岐点レベル （負け領域はこの値の下で始まる）

- 損益分岐点レベル （負け領域はこの値の下で始まる） Spread multiplier - ストップ注文の正しい距離を計算するスプレッド乗数

損切り注文と利食い注文（指数注文と同様）では、その注文を行うための最小許容距離はStopLevelがあります。 ストップロスとテイクプロフィット（および指数注文）は、この距離よりも価格の近くに出すことはできません。StopLevelがゼロの場合は、それが存在しないのではなく、単に<i3>StopLevel</i3>がフローティングであることを意味します。この場合、最小距離は通常スプレッド*に等しいですが、時にはダブルスプレッドでさえ十分ではありません。したがって、このパラメータでは、ストップオーダーを配置するための最小距離の計算に使用されるスプレッドのカスタム乗数を指定できます。

図1 初めのStopLoss=600、初めのTakeProfit=1200、TrailingStop=300、テイクプロフィットトレールは無効、負け領域でのトレールは無効