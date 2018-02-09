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TrailingStopAndTake - эксперт для MetaTrader 5

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1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Данный неторгующий советник предназначен для простого трейлинга приказов стоп лосс и тейк профит открытых позиций.

Работает только на счетах с хеджингом.

Принцип работы: при открытии новой позиции, советник проверяет ее стоп-приказы и, если стоп-приказа нет, выставляет его на заданный в настройках размер. Далее начинает передвигать тейк профит и/или стоп лосс позиции, если цена уходит на расстояние дальше, чем указано в настройках.

Имеется возможность задать тип позиции - любая/покупка/продажа, символ позиции (любой или указанный), магик (любой или указанный) или тикет позиции (любой или указанный). Также возможно указать режим трейлинга в убыточной зоне - если режим не задан, то стоп-приказы не будут подтягиваться в зоне убытка. Размер безубытка можно указать в настройках.

Для проверки работы трейлинга во всех режимах, в советник добавлено открытие позиций на каждом новом баре. Открытие позиций работает только в тестере стратегий.

Советник имеет двенадцать настраиваемых параметров:

  • Initial StopLoss size in points (0 - no stop) - Если у позиции нет стоп лосса, то такой размер будет выставлен сразу после ее открытия. Значение 0 - стоп лосс не будет выставлен;
  • Initial TakeProfit size in points (0 - no take) - Если у позиции нет тейк профита, то такой размер будет выставлен сразу после ее открытия. Значение 0 - тейк профит не будет выставлен;
  • TrailingStop size in points (0 - no trail) - Является параметром трейлинга (дистанция стоп лосс от цены). Значение 0 - стоп лосс позиции не будет подтягиваться;
  • TrailingTake size in points (0 - no trail) - Является параметром трейлинга (дистанция тейк профит от цены). Значение 0 - тейк профит позиции не будет подтягиваться;
  • Positions type - Тип позиций, которые будут подтягиваться;
  • Positions symbol ("" - any symbol) - Символ позиций, которые будут подтягиваться (пустое значение - все символы);
  • Positions magic number (0 - any magic) - Магик позиций, которые будут подтягиваться (0 - любой магик);
  • Position ticket (0 - all tickets) - Тикет позиции, которая будет подтягиваться (0 - все тикеты);
  • Trailing step - Шаг трейлинга. Если цена уходит от стоп-приказа позиции на дистанцию дальше, чем указано здесь, то стоп-приказ будет пододвинут так, чтобы его размер соответствовал заданному в соответствующих настройках TrailingStop size in points и/или TrailingTake size in points;
  • Trailing in the unprofitable zone - Переключатель возможности трейлинга в убыточной зоне. Если отключено, то стоп-приказы не будут выставляться в зону убытка;
  • Breakeven in points - Размер безубытка в пунктах. Меньше этого значения начинается убыточная зона;
  • Spread multiplier - Число, на которое советник будет умножать спред при расчете корректной дистанции стоп-приказов.
При выставлении стоп лосса или тейк профита (а так же отложенных ордеров) существует минимально разрешенная дистанция установки стоп-приказов - StopLevel. Т.е., стоп лосс или тейк профит (или отложенный ордер) должны быть выставлены не ближе этой дистанции к цене. Если же StopLevel задан нулевым, то, в основном, это не говорит об его отсутствии, а говорит о том, что StopLevel плавающий. В этом случае минимальной дистанцией чаще всего является спред*2, но иногда двойного спреда не достаточно. Поэтому и введен параметр - число, на которое советник будет умножать спред для расчета минимальной дистанции установки стопов.

Рис.1 Начальный StopLoss 600, начальный TakeProfit 1200, размер TrailingStop 300, трейлинг тейк профит отключен, в убыточной зоне не подтягивает.

Invest System 4.5 Invest System 4.5

Торговая система по показаниям баланса аккаунта и прибыльности последней сделки.

Trend Me Leave Me Trend Me Leave Me

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Commodity Channel Index (CCI) — универсальный индикатор, который может быть использован для поиска нового тренда или предупреждения о появлении экстремальных условиях. Первоначально этот индикатор разработал Дональд Ламберт для поиска циклических движений котировок биржевых товаров, но настоящий индикатор можно успешно применять и при работе с индексами, акциями, ETF и другими активами.