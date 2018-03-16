这是一个不进行交易的EA，它是设计用于简单地对开启的仓位进行跟踪止损和获利的。

本 EA 只工作于双向持仓账户。

操作原则: 当建立了新的仓位时，EA就检查它的止损订单，如果没有找到止损订单，EA就会设置一个距离在 EA 参数中指定的止损订单。然后，如果价格远离在设置中指定的距离之后，EA就开始移动仓位的获利和/或止损。

您可以设置仓位类型 - 任意/买入/卖出，仓位的交易品种 (任意或者指定的一个), 幻数 (任意或者指定的一个) 或者仓位单号 (任意或者指定的一个). 它也可以设置在亏损区域中进行跟踪止损 - 如果没有选择这种模式，止损单将不会在亏损区域进行跟踪。盈亏平衡值可以在 EA 参数中设置，

为了在所有模式下进行跟踪操作，EA可以在每个新柱中建立仓位，这种模式只能在策略测试器中应用。

EA 有 12 个输入参数:

Initial StopLoss size in points (0 - no stop) - 如果仓位没有止损，就会在仓位开启之后立即加上指定数值的止损订单，如果这个参数等于０，就不会设置止损;

- 如果仓位没有止损，就会在仓位开启之后立即加上指定数值的止损订单，如果这个参数等于０，就不会设置止损; Initial TakeProfit size in points (0 - no take) - 如果仓位没有获利，就会在仓位开启之后立即加上指定数值的获利订单，如果这个参数等于0，就不会设置获利；

- 如果仓位没有获利，就会在仓位开启之后立即加上指定数值的获利订单，如果这个参数等于0，就不会设置获利； TrailingStop size in points (0 - no trail) - 跟踪参数，止损与价格之间的距离，如果这个参数等于0，就不会跟踪止损；

- 跟踪参数，止损与价格之间的距离，如果这个参数等于0，就不会跟踪止损； TrailingTake size in points (0 - no trail) - 跟踪参数，获利与价格之间的距离，如果这个参数等于0，就不会跟踪获利;

- 跟踪参数，获利与价格之间的距离，如果这个参数等于0，就不会跟踪获利; Positions type - 跟踪的仓位类型;

- 跟踪的仓位类型; Positions symbol ("" - any symbol) - 跟踪仓位的交易品种 (空值表示所有交易品种);

- 跟踪仓位的交易品种 (空值表示所有交易品种); Positions magic number (0 - any magic) - 跟踪仓位的幻数;

- 跟踪仓位的幻数; Position ticket (0 - all tickets) - 跟踪仓位的单号;

- 跟踪仓位的单号; Trailing Step - 跟踪步长. 如果价格距离止损单的距离大于步长，止损单就会根据相应设置中指定的大小，即 TrailingStop size in points 和/或 TrailingTake size in points ，进行修改;

- 跟踪步长. 如果价格距离止损单的距离大于步长，止损单就会根据相应设置中指定的大小，即 和/或 ，进行修改; Trailing in the unprofitable zone - 启用或者禁用在亏损区域进行跟踪，如果被禁用，止损单将不会在亏损区域设置;

- 启用或者禁用在亏损区域进行跟踪，如果被禁用，止损单将不会在亏损区域设置; Breakeven in points - 盈亏平衡值. 在这个数值以下就认为是亏损区域。

- 盈亏平衡值. 在这个数值以下就认为是亏损区域。 Spread multiplier - 用于计算止损单正确距离的点差倍数.

对于止损和获利订单 (以及挂单), 有一个最小允许设置订单的距离 - StopLevel. 也就是说，止损和获利 (以及挂单) 设置的与价格之间的距离不能小于这个值。如果 StopLevel 为0，这并不表示没有这个值，它只是说明 StopLevel 是浮动的，在这种情况下，最小距离通常等于点差*, 但是有的时候就算是双倍点差也不够，所以，这个参数可以设置一个自定义的点差的倍数，用来计算设置止损单的最小距离。

图1 Initial StopLoss=600, initial TakeProfit=1200, TrailingStop=300, 禁用了获利跟踪，禁用了在亏损区域的跟踪。