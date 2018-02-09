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Индикаторы

Other_Candles - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
2155
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор рисует свечи в отдельном окне в виде гистограммы от нулевой линии.

Имеет два настраиваемых параметра:

  • Bullish candle color - цвет бычьих свечей;
  • Bearish candle color - цвет медвежьих свечей.

MinMax_MA MinMax_MA

Скользящая средняя по минимальным и максимальным ценам.

MACD_Signal_Divergence MACD_Signal_Divergence

Индикатор ищет и отображает дивергенции на графике сигнальной линии пользовательского индикатора MACD.

Patterns Patterns

Набор из тридцати популярных свечных паттернов.

Vector Vector

Осциллятор движения, настроения и тенденции рынка.