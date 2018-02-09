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Other_Candles - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор рисует свечи в отдельном окне в виде гистограммы от нулевой линии.
Имеет два настраиваемых параметра:
- Bullish candle color - цвет бычьих свечей;
- Bearish candle color - цвет медвежьих свечей.
MinMax_MA
Скользящая средняя по минимальным и максимальным ценам.MACD_Signal_Divergence
Индикатор ищет и отображает дивергенции на графике сигнальной линии пользовательского индикатора MACD.