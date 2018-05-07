無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Other_Candles - MetaTrader 5のためのインディケータ
この指標は、ゼロラインからのヒストグラムの形で別のウィンドウにローソク足を描画します。
パラメータは2つです。
- Bullish candle color - 強気ローソク足の色
- Bearish candle color - 弱気ローソク足の色
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19959
