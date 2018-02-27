加入我们粉丝页
由 Donald Lambert 开发并发布在1980年 "商品(Commodities)" 杂志中, 商品通道指数 (CCI) 是一个多功能指标，可以用于识别新的趋势或者提醒极端条件。Lambert 最初开发 CCI 是用于识别商品的循环反转的, 但是这个指标也可以成功应用在指数，ETF, 股票和其他证券中。
一般来说，CCI 衡量了当前价格水平相对于给定时间段平均价格水平的关系，
- 当价格高于平均值更远，CCI 相对就高，
- 当价格低于平均值更远，CCI 相对就低。
使用这种特点，CCI 可以用于识别超买和超卖水平。
CCI 一般使用的是典型价格，但是这个版本使用的是典型价格的一种有趣变化 : 它不是使用 (最高价+最低价+收盘价)/3，而是使用 (最高的最高价 + 最低的最低价 + 收盘价)/3. 这看起来可能是一个小的变化，但是它增强了极值点，而使CCI数值对突然的价格变化更加敏感。
偏差停止(Deviation Stops，DevStops) 指标的变体。有些人错误地把这个版本称为 Kase DevStops (它并不是 - Kase DevStops 指标的计算方法非常不同), 但是这个版本也有它的优点，可以用于一般的支撑/阻力模式。另外，每个 DevStop 值都根据线的斜率(趋势)有颜色 - 当相同方向上都一致时，可以认为是确认了趋势的改变。Kase DevStops
Kase DevStops. 所有这些都归结为，在建立止损系统时，我们需要考虑偏差和偏差。我们可以采取三个步骤，以便更好地定义和尽量减少设置止损点的不确定度: 1. 考虑方差或极差的标准差. 2. 对倾斜的考虑，或者更简单地说，在趋势相反的方向上，幅度可以达到的程度. 3. 重构我们数据以更加一致 (这个步骤在81章中试验过，最大可能地最小化不确定程度).
Kijun-Sen 是 Ichimoku Kinko Hyo 指标, 也称为 Ichimoku cloud 的一个主要的指标线和组成部分，它通常用于中期动量的计算。TTM 趋势
TTM (市场交易) 趋势是一种观察烛形的更简单的方法，它是 Heikin-Ashi 方法。 Heikin 从字面上翻译是 "平均" 或者 "平衡"的意思, 而 Ashi 意识是 "底部" 或者 "柱." TTM 趋势是一种技术，消除了柱形图中不正常的部分，而提供了更好的趋势或者整理图形。