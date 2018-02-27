由 Donald Lambert 开发并发布在1980年 "商品(Commodities)" 杂志中, 商品通道指数 (CCI) 是一个多功能指标，可以用于识别新的趋势或者提醒极端条件。Lambert 最初开发 CCI 是用于识别商品的循环反转的, 但是这个指标也可以成功应用在指数，ETF, 股票和其他证券中。

一般来说，CCI 衡量了当前价格水平相对于给定时间段平均价格水平的关系，

当价格高于平均值更远，CCI 相对就高，

当价格低于平均值更远，CCI 相对就低。

使用这种特点，CCI 可以用于识别超买和超卖水平。

CCI 一般使用的是典型价格，但是这个版本使用的是典型价格的一种有趣变化 : 它不是使用 (最高价+最低价+收盘价)/3，而是使用 (最高的最高价 + 最低的最低价 + 收盘价)/3. 这看起来可能是一个小的变化，但是它增强了极值点，而使CCI数值对突然的价格变化更加敏感。