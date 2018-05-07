私たちのファンページに参加してください
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
CCI alternative - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 792
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
Donald Lambertによって開発され、1980年に "Commodities"誌に掲載された商品流通指標（CCI）は、新しいトレンドを特定したり、極端な状況を警告するために使用できる多彩な指標です。Lambertは当初、商品の循環転回を識別するためにCCIを開発されましたが、この指標はインデックス、ETF、株式、およびその他の証券にうまく適用することができます。
一般的に、CCIは、一定期間にわたった平均価格レベルに対する現在の価格レベルを測定します。
- 価格が平均をはるかに上回っている場合、CCIは比較的高いです。
- 価格が平均よりもはるかに下回っている場合、CCIは比較的低いです。
このようにして、買われ過ぎおよび売られ過ぎレベルはCCIを使用して特定することができます。
通常、CCIは典型的な価格を使用しますが、このバージョンでは、（高値+安値+終値）/ 3を使用する代わりに（最高高値+最低安値+終値）/ 3という、典型的な価格の面白いバリエーションを使用します。この変化は小さく思えるかもしれませんが、極値を増強し、CCI値を突然の価格変動に対してより敏感にします。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/19942
iSAR（パラボリックSAR）とiRSI（相対力指数、RSI）の2つの指標に基づく取引システムです。ロットは余剰証拠金の割合としてのリスク値に基づいて計算されます。Ambush
このエキスパートアドバイザーは、買いストップ注文と売りストップ注文を使ってニュースや大規模な価格動向を取引します。
2つの iMA（移動平均）とiMACD（移動平均収束/発散、MACD）の3つの指標に基づく取引システムです。平滑化された基準線
基準線は、一目均衡表の主要指標線であり、「一目雲」とも呼ばれます。これは、一般的に、中期的なモメンタム指標として使用されます。