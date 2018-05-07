Donald Lambertによって開発され、1980年に "Commodities"誌に掲載された商品流通指標（CCI）は、新しいトレンドを特定したり、極端な状況を警告するために使用できる多彩な指標です。Lambertは当初、商品の循環転回を識別するためにCCIを開発されましたが、この指標はインデックス、ETF、株式、およびその他の証券にうまく適用することができます。

一般的に、CCIは、一定期間にわたった平均価格レベルに対する現在の価格レベルを測定します。

価格が平均をはるかに上回っている場合、CCIは比較的高いです。

価格が平均よりもはるかに下回っている場合、CCIは比較的低いです。

このようにして、買われ過ぎおよび売られ過ぎレベルはCCIを使用して特定することができます。

通常、CCIは典型的な価格を使用しますが、このバージョンでは、（高値+安値+終値）/ 3を使用する代わりに（最高高値+最低安値+終値）/ 3という、典型的な価格の面白いバリエーションを使用します。この変化は小さく思えるかもしれませんが、極値を増強し、CCI値を突然の価格変動に対してより敏感にします。