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Индикаторы

CCI alternative - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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(17)
Опубликован:
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Индикатор CCI, разработанный Дональдом Ламбертом и представленный в журнале "Commodities" в 1980 году, — универсальный индикатор, который можно использовать для идентификации нового тренда или для предупреждения о наступлении экстремальных условий рынка. Первоначально Ламберт разработал его для поиска циклических движений на товарных рынках, но можно с успехом использовать индикатор и для работы с индексами, ETF, акциями и другими активами.

В целом CCI оценивает текущий уровень цены по сравнению со средним уровнем за определенный период:

  • CCI относительно высок, когда цена гораздо выше усредненного значения;
  • CCI относительно низок, когда цена гораздо ниже усредненнного значения.

Таким образом можно использовать CCI для определения уровней перекупленности и перепроданности.

Обычно в CCI используется типичная цена, но в этой версии используется ее интересная вариация: вместо (high+low+close)/3 здесь применяется (highest high + lowest low + close)/3. Это может показаться незначительным изменением, но оно усиливает экстремумы и делает значения CCI более отзывчивыми к внезапным скачкам цены.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/19942

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