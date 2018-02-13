Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
CCI alternative - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2367
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор CCI, разработанный Дональдом Ламбертом и представленный в журнале "Commodities" в 1980 году, — универсальный индикатор, который можно использовать для идентификации нового тренда или для предупреждения о наступлении экстремальных условий рынка. Первоначально Ламберт разработал его для поиска циклических движений на товарных рынках, но можно с успехом использовать индикатор и для работы с индексами, ETF, акциями и другими активами.
В целом CCI оценивает текущий уровень цены по сравнению со средним уровнем за определенный период:
- CCI относительно высок, когда цена гораздо выше усредненного значения;
- CCI относительно низок, когда цена гораздо ниже усредненнного значения.
Таким образом можно использовать CCI для определения уровней перекупленности и перепроданности.
Обычно в CCI используется типичная цена, но в этой версии используется ее интересная вариация: вместо (high+low+close)/3 здесь применяется (highest high + lowest low + close)/3. Это может показаться незначительным изменением, но оно усиливает экстремумы и делает значения CCI более отзывчивыми к внезапным скачкам цены.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/19942
Торговая система в канале из Moving Average периодом 220 и трех Envelopes с периодами 220, но разной высотой. Трейлинг позиций.TrailingStopAndTake
Простой трейлинг приказов стоп лосс и тейк профит открытых позиций.
Эксперт, торгующий по сигналам MACD. Для любителей CFD и фьючерсных инструментов.Smoothed Kijun-Sen
Киджун-сен — компонент индикатора Ichimoku Kinko Hyo (облака Ишимоку), его главная индикаторная линия. Она используется главным образом как метрика для среднесрочного импульса.