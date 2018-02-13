Индикатор CCI, разработанный Дональдом Ламбертом и представленный в журнале "Commodities" в 1980 году, — универсальный индикатор, который можно использовать для идентификации нового тренда или для предупреждения о наступлении экстремальных условий рынка. Первоначально Ламберт разработал его для поиска циклических движений на товарных рынках, но можно с успехом использовать индикатор и для работы с индексами, ETF, акциями и другими активами.



В целом CCI оценивает текущий уровень цены по сравнению со средним уровнем за определенный период:

CCI относительно высок, когда цена гораздо выше усредненного значения;

CCI относительно низок, когда цена гораздо ниже усредненнного значения.

Таким образом можно использовать CCI для определения уровней перекупленности и перепроданности.

Обычно в CCI используется типичная цена, но в этой версии используется ее интересная вариация: вместо (high+low+close)/3 здесь применяется (highest high + lowest low + close)/3. Это может показаться незначительным изменением, но оно усиливает экстремумы и делает значения CCI более отзывчивыми к внезапным скачкам цены.

