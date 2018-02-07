Сглаженный Rate of Change (Smoothed-RoC) - улучшенная версия индикатора Rate of Change (RoC), который был разработан Фредом Шутцманом. Он отличается от RoC тем, что основан на использовании экспоненциальных скользящих срдених, а не цен закрытия. Как и RoC, Smoothed RoC — опережающий индикатор моментум, который можно использовать для определения силы тренда по признаку его развития или убывания. Smoothed RoC достигает этого путем сравнения текущего значения ЕМА со значением, зафиксированным определенное количество периодов назад. Использование EMA вместо цен закрытия исключает неустойчивость поведения, присущую RoC.

RoC рассчитывается в три шага. Во-первых, рассчитывается EMA. Затем вычисляется моментум изменения EMA, путем вычитания предыдущего значения EMA из текущего. И, наконец, результат делится на предыдущее значение EMA и умножается на 100 для получения процентного значения. Поскольку Smoothed-RoC — это скорость изменения EMA, у него два периода:

период EMA (13 по умолчанию).

период RoC (21 по умолчанию).

Формула расчета:

Smoothed-RoC = (Текущее значение EMA - Предыдущее значение EMA) / (Previous EMA) x 100

где предыдущее значение EMA — значение, которое имела экспоненциальная скользящая средняя определенное количество периодов назад. Результат — процентное значение. Оно строится в виде осциллятора, который колеблется между 100% и -100%.

Как и в случае осциллятора RoC, ключевое внимание при использовании Smoothed-RoC уделяется центральной линии. Если цена базового актива находится в восходящем тренде, сигнал на покупку генерируется, когда Smoothed-RoC падает ниже центральной линии и начинает снова двигаться вверх. Если цена базового актива находится в убывающем тренде, сигнал на продажу генерируется, когда Smoothed-RoC поднимается выше центральной линии и начинает снова двигаться вниз.