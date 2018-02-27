平滑的变化率 (Smoothed Rate of Change，Smoothed-RoC) 是由 Fred G Schutzman 所开发的变化率 (Rate of Change，RoC) 指标的优化。它和 RoC 的不同之处是，它基于指数移动平均 (EMAs) ，而不是收盘价。和 RoC 类似, 平滑的RoC 是一种前瞻动量指标，可以用于根据趋势的加速或者减速来确定趋势的强弱。平滑 RoC 是通过比较当前 EMA 和指定周期数之前的 EMA 来做到这一点的。使用 EMA 而不是收盘价，可以消除 RoC中不正常的动荡。

RoC 使用三步来计算，首先，计算 EMA 。然后通过从当前EMA中减去EMA的前值来计算 EMA 变化的动量。最后，结果除以EMA的前值，并乘以100得到一个百分率。因为平滑的 RoC 是EMA 的 Roc, 它使用两个周期数:

EMA 周期数 (默认为13).

RoC 周期数 (默认为21).

公式是:

Smoothed-RoC = (Current EMA - Previous EMA) / (Previous EMA) x 100

其中 previous EMA 是指定周期数之前的 EMA 的值，结果是一个百分比，绘制为一个振荡指标，数值在 100% 和 -100% 之间。

和使用 RoC 振荡指标相比, 使用平滑 RoC 的关键点是中线。当交易品种价格位于上涨趋势时，当 Smoothed-RoC 下降低于中线后再开始回头的时候生成买入信号。当交易品种价格位于下跌趋势时，当 Smoothed-RoC 上升超过中线后再回头向下的时候生成卖出信号。