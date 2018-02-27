加入我们粉丝页
平滑的变化率 (Smoothed Rate of Change，Smoothed-RoC) 是由 Fred G Schutzman 所开发的变化率 (Rate of Change，RoC) 指标的优化。它和 RoC 的不同之处是，它基于指数移动平均 (EMAs) ，而不是收盘价。和 RoC 类似, 平滑的RoC 是一种前瞻动量指标，可以用于根据趋势的加速或者减速来确定趋势的强弱。平滑 RoC 是通过比较当前 EMA 和指定周期数之前的 EMA 来做到这一点的。使用 EMA 而不是收盘价，可以消除 RoC中不正常的动荡。
RoC 使用三步来计算，首先，计算 EMA 。然后通过从当前EMA中减去EMA的前值来计算 EMA 变化的动量。最后，结果除以EMA的前值，并乘以100得到一个百分率。因为平滑的 RoC 是EMA 的 Roc, 它使用两个周期数:
- EMA 周期数 (默认为13).
- RoC 周期数 (默认为21).
公式是:
其中 previous EMA 是指定周期数之前的 EMA 的值，结果是一个百分比，绘制为一个振荡指标，数值在 100% 和 -100% 之间。
和使用 RoC 振荡指标相比, 使用平滑 RoC 的关键点是中线。当交易品种价格位于上涨趋势时，当 Smoothed-RoC 下降低于中线后再开始回头的时候生成买入信号。当交易品种价格位于下跌趋势时，当 Smoothed-RoC 上升超过中线后再回头向下的时候生成卖出信号。
扩展的价格百分比振荡指标 (Percentage Price Oscillator Extended , PPO) 是一个动量技术指标，显示了两个移动平均之间的关系。如需计算 PPO, 可以从9天EMA（指数移动平均)中减去26天 EMA，然后再用这个差来除以26天EMA，最终的结果是一个百分比，可以告诉交易者短期平均和长期平均的关系。价格百分比振荡指标
Kase DevStops. 所有这些都归结为，在建立止损系统时，我们需要考虑偏差和偏差。我们可以采取三个步骤，以便更好地定义和尽量减少设置止损点的不确定度: 1. 考虑方差或极差的标准差. 2. 对倾斜的考虑，或者更简单地说，在趋势相反的方向上，幅度可以达到的程度. 3. 重构我们数据以更加一致 (这个步骤在81章中试验过，最大可能地最小化不确定程度).DevStops
偏差停止(Deviation Stops，DevStops) 指标的变体。有些人错误地把这个版本称为 Kase DevStops (它并不是 - Kase DevStops 指标的计算方法非常不同), 但是这个版本也有它的优点，可以用于一般的支撑/阻力模式。另外，每个 DevStop 值都根据线的斜率(趋势)有颜色 - 当相同方向上都一致时，可以认为是确认了趋势的改变。