Smoothed Rate of Change（平滑化された変化率） - MetaTrader 5のためのインディケータ
Smoothed-RoCは、Fred G Schutzmanによって開発された変化率（RoC）指標の改良版です。それは、終値ではなく指数移動平均（EMA）に基づくという点で、RoCとは異なります。RoCと同様、Smoothed RoCは、トレンドが加速または減速しているかどうかを判断することによって、トレンドの強さを判断するのに使用できる主要なモメンタム指標です。Smoothed RoCは、現在のEMAと指定された期間前のEMAの値とを比較することによってこれを行います。終値の代わりにEMAを使用してRoCの不規則な傾向を排除します。
RoCは3ステップで計算されます。初めにEMAが計算されます。次に、EMAにおける変化のモメンタムが、現在のEMAから前のEMAの値を引くことによって計算されます。最後に、結果をEMAの以前の値で除算し、100を掛けてパーセンテージを得ます。Smoothed-RoCはEMAのRoCなので、2つの期間を取ります。
- EMA期間（デフォルトでは13）
- RoC期間（デフォルトでは21）
下記が式です。
ここで、以前のEMAは、指定された期間前でのEMAの値です。結果は、100％と-100％との間で振動するオシレータとしてプロットされたパーセンテージです。
RoCオシレータと同様、Smoothed-RoCを使用する際の重要な考慮事項が中心線です。基礎となる証券の価格が上昇トレンドにあるときは、Smoothed-RoCが中心線を下回ってから上昇を開始すると、買いシグナルが生成されます。基礎となる証券の価格が下落トレンドにあるときは、Smoothhed-RoCがその中心線を上回ってから下降を開始すると、売りシグナルが生成されます。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/19925
