パーセンテージ価格オシレータ - MetaTrader 5のためのインディケータ
パーセンテージ価格オシレータ（Percentage Price Oscillator、PPO）は、2つの移動平均間の関係を示す技術的なモーメンタム指標です。PPOを計算するには、9日間のEMAから26日間の指数移動平均（EMA）を減算し、この差を26日間のEMAで除算します。最終的な結果は、短期平均と長期平均の相対的な位置をトレーダに伝えるパーセンテージです。
下記は計算法です。
PPOと移動平均収束発散（MACD）は、両方とも、26日指数移動平均と9日間の指数移動平均の差を測定するモメンタム指標です。これらの指標の主な違いは、MACDが指数移動平均値の単純な差異を報告するのに対して、PPOはこの差をパーセンテージで表していることです。これにより、PPO指標を使用し、異なる価格の株式をより簡単に比較することができます。たとえば、株式の価格に関係なく、PPOの結果が10であれば、短期平均は長期平均よりも10％高いことになります。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/19923
数量変化率（Volume Rate of Change、VROC）指標は、過去の「n」セッションにわたる数量の変化率を測定します。言い換えると、VROCは、「n」期間前またはセッション前の数量と比較することによって現在の数量を測定します。TimeEA
シンプルエキスパートアドバイザーEAは、EAパラメータで指定された時間に指定された種類のポジションを開きます。ポジションは、適切なパラメータで指定された時刻に決済されます。
パーセンテージ価格オシレータ（Percentage Price Oscillator、PPO）拡張版は、2つの移動平均間の関係を示す技術的なモーメンタム指標です。PPOを計算するには、9日間のEMAから26日間の指数移動平均（EMA）を減算し、この差を26日間のEMAで除算します。最終的な結果は、短期平均と長期平均の相対的な位置をトレーダに伝えるパーセンテージです。Smoothed Rate of Change（平滑化された変化率）
Smoothed-RoCは、Fred G Schutzmanによって開発された変化率（RoC）指標の改良版です。それは、終値ではなく指数移動平均（EMA）に基づくという点で、RoCとは異なります。RoCと同様、Smoothed RoCは、トレンドが加速または減速しているかどうかを判断することによって、トレンドの強さを判断するのに使用できる主要なモメンタム指標です。Smoothed RoCは、現在のEMAと指定された期間前のEMAの値とを比較することによってこれを行います。終値の代わりにEMAを使用してRoCの不規則な傾向を排除します。