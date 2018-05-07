パーセンテージ価格オシレータ（Percentage Price Oscillator、PPO）は、2つの移動平均間の関係を示す技術的なモーメンタム指標です。PPOを計算するには、9日間のEMAから26日間の指数移動平均（EMA）を減算し、この差を26日間のEMAで除算します。最終的な結果は、短期平均と長期平均の相対的な位置をトレーダに伝えるパーセンテージです。

下記は計算法です。

PPOと移動平均収束発散（MACD）は、両方とも、26日指数移動平均と9日間の指数移動平均の差を測定するモメンタム指標です。これらの指標の主な違いは、MACDが指数移動平均値の単純な差異を報告するのに対して、PPOはこの差をパーセンテージで表していることです。これにより、PPO指標を使用し、異なる価格の株式をより簡単に比較することができます。たとえば、株式の価格に関係なく、PPOの結果が10であれば、短期平均は長期平均よりも10％高いことになります。