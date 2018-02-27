价格百分比振荡指标( Percentage Price Oscillator，PPO) 是一种动量技术指标，显示了两个移动平均之间的关系。如需计算 PPO, 可以从9天EMA（指数移动平均)中减去26天 EMA，然后再用这个差来除以26天EMA，最终的结果是一个百分比，可以告诉交易者短期平均和长期平均的关系。

计算:

PPO 和 MACD 都是动量指标，衡量了26天和9天指数移动平均之间的差，这两个指标之间的主要差别是 MACD 报告的是指数移动平均之间的简单差，而 PPO 把这种差展示为百分比。这可以使交易者使用 PPO 指标来更加容易地比较不同价格的交易品种。例如，不论交易品种价格如何，PPO 结果为 10 表示短期平均高于长期平均 10% 。