价格百分比振荡指标( Percentage Price Oscillator，PPO) 是一种动量技术指标，显示了两个移动平均之间的关系。如需计算 PPO, 可以从9天EMA（指数移动平均)中减去26天 EMA，然后再用这个差来除以26天EMA，最终的结果是一个百分比，可以告诉交易者短期平均和长期平均的关系。
PPO 和 MACD 都是动量指标，衡量了26天和9天指数移动平均之间的差，这两个指标之间的主要差别是 MACD 报告的是指数移动平均之间的简单差，而 PPO 把这种差展示为百分比。这可以使交易者使用 PPO 指标来更加容易地比较不同价格的交易品种。例如，不论交易品种价格如何，PPO 结果为 10 表示短期平均高于长期平均 10% 。
交易量变化率指标 (VROC) 衡量的是在过去的"n"个交易时段交易量的变化速率。换句话说，VROC 比较的是当前的交易量和"n"个交易时段之前的交易量。Woodies CCI
Woodies CCI 是一个由 Ken Woods 开发的动量指标。它是基于周期数为14的商品通道指数指标 (CCI) 的。
扩展的价格百分比振荡指标 (Percentage Price Oscillator Extended , PPO) 是一个动量技术指标，显示了两个移动平均之间的关系。如需计算 PPO, 可以从9天EMA（指数移动平均)中减去26天 EMA，然后再用这个差来除以26天EMA，最终的结果是一个百分比，可以告诉交易者短期平均和长期平均的关系。平滑的变化率
平滑的变化率 (Smoothed Rate of Change，Smoothed-RoC) 是由Fred G Schutzman 所开发的变化率 (Rate of Change，RoC) 指标的优化。它和 RoC 的不同之处是，它基于指数移动平均 (EMAs) ，而不是收盘价。和 RoC 类似, 平滑的RoC 是一种前瞻动量指标，可以用于根据趋势的加速或者减速来确定趋势的强弱。平滑 RoC 是通过比较当前 EMA 和指定周期数之前的 EMA 来做到这一点的。使用 EMA 而不是收盘价，可以消除 RoC中不正常的动荡。