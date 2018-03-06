CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

TimeEA - Asesor Experto para MetaTrader 5

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1322
Ranking:
(18)
Publicado:
TimeEA.mq5 (33.89 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Asesor Experto simple. Este EA abre una posición del tipo especificado a la hora especificada en los ajustes. La cierra también a la hora especificada en los ajustes.

Su objetivo consiste en seleccionar el tipo necesario de la posición a abrir (larga o corta) y elegir la hora de la apertura y cierre de la posición en horas y minutos. Además, se puede establecer el Stop Loss y Take Profit en puntos. Si los valores del Stop Loss y Take Profit son inválidos, el EA los ajusta automáticamente al tamaño mínimo del StopLevel establecido para el símbolo.

El EA también corregirá el lote si el valor se indica incorrectamente. Si el lote es demasiado grande en el momento de la apertura de la posición, el EA lo ajustará para que sea posible abrir la posición. Si no hay dinero para la apertura incluso con el lote mínimo, la señal será omitida.

Este EA tiene una particularidad: si se usan las órdenes stop y ellas se disparan, se abre una posición nueva con la condición de que sea la misma barra en la que ha sido abierta la primera posición de esta señal y la hora. En otras palabras, si la posición ha sido abierta en la barra actual y ha sido cerrada según la orden stop, se abrirá una posición nueva si la nueva barra no ha sido abierta, y así hasta que se abra una barra nueva del timeframe actual.

Nótese que este EA está diseñado para los propósitos de instrucción y comprobación de las estrategias.

El EA tiene once parámetros personalizados:

  • Experts magic number - identificador único de las posiciones (mágico);
  • Hour of position open - hora de apertura de la posición;
  • Minute of position open - minutos de apertura de la posición;
  • Hour of position close - hora de cierre de la posición;
  • Minute of position close - minutos de cierre de la posición;
  • Position type - tipo de posición a abrir (larga/corta);
  • Lots - volumen de la posición a abrir;
  • Stop loss in points - Stop Loss de la posición en puntos;
  • Take Profit in points - Take Profit de la posición en puntos;
  • Slippage of price - deslizamiento permitido del precio;
  • Multiplier spread for stops - multiplicador del spread durante el cálculo correcto de la distancia de las órdenes Stop.
Cuando se coloca el Stop Loss o Take Profit (así como, las órdenes pendientes), existe una distancia mínima permitida de colocación de las órdenes stop - StopLevel. Es decir, el Stop Loss o Take Profit (o una orden pendiente) no tienen que colocarse más cerca de esta distancia hacia el precio. Si StopLevel es nulo, principalmente eso no indica en su ausencia, sino quiere decir que StopLevel es flotante. En este caso, la distancia mínima es habitualmente es igual al spread*2, pero a veces el spread doble no es suficiente. Por esa razón, ha sido introducido el parámetro que permite especificar el multiplicador del spread para el cálculo de la distancia mínima de colocación de los Stop.

Para comprobar la estrategia, han sido realizadas dos pruebas (Every tick) en EURUSD, Н1 en el intervalo 2017.01.02 - 2018.01.19 en dos modos: apertura de posiciones largas y apertura de posiciones cortas. En el modo de la apertura de posiciones largas, el EA ha mostrado buenos resultados, por eso ha sido realizada la optimización de las horas de apertura y cierre de posiciones.

A continuación, se muestran los resultados con la hora de apertura 15 y de cierre 8, los demás ajustes son predefinidos:

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19916

NTK 07 NTK 07

Implementación de varios tipos del trailing. Órdenes pendientes Buy Stop y Sell Stop. Limitación del lote total máximo y número de posiciones. Cálculo del volumen de posiciones de varios tipos.

Percentage_Crossover_Channel_EA Percentage_Crossover_Channel_EA

El Asesor Experto tradea en el canal usando el indicador Percentage_Crossover_Channel.

Volume Rate of Change Volume Rate of Change

El indicador Volume Rate of Change (VROC) mide la velocidad del cambio del volumen de mercado para las últimas n sesiones. En otras palabras, VROC mide el volumen actual en comparación con el volumen de hace n períodos o sesiones.

Percentage Price Oscillator Percentage Price Oscillator

Percentage Price Oscillator (PPO) es un indicador técnico Momentum que muestra la relación entre dos medias móviles. Para calcular PPO, la ЕМА de 26 días se resta de la EMA de 9 días, y el valor obtenido se divide por la ЕМА de 26 días. El resultado final es un porcentaje que dice al trader cómo se relaciona la MA corta con la larga.