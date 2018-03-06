Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
TimeEA - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1322
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Asesor Experto simple. Este EA abre una posición del tipo especificado a la hora especificada en los ajustes. La cierra también a la hora especificada en los ajustes.
Su objetivo consiste en seleccionar el tipo necesario de la posición a abrir (larga o corta) y elegir la hora de la apertura y cierre de la posición en horas y minutos. Además, se puede establecer el Stop Loss y Take Profit en puntos. Si los valores del Stop Loss y Take Profit son inválidos, el EA los ajusta automáticamente al tamaño mínimo del StopLevel establecido para el símbolo.
El EA también corregirá el lote si el valor se indica incorrectamente. Si el lote es demasiado grande en el momento de la apertura de la posición, el EA lo ajustará para que sea posible abrir la posición. Si no hay dinero para la apertura incluso con el lote mínimo, la señal será omitida.
Este EA tiene una particularidad: si se usan las órdenes stop y ellas se disparan, se abre una posición nueva con la condición de que sea la misma barra en la que ha sido abierta la primera posición de esta señal y la hora. En otras palabras, si la posición ha sido abierta en la barra actual y ha sido cerrada según la orden stop, se abrirá una posición nueva si la nueva barra no ha sido abierta, y así hasta que se abra una barra nueva del timeframe actual.
El EA tiene once parámetros personalizados:
- Experts magic number - identificador único de las posiciones (mágico);
- Hour of position open - hora de apertura de la posición;
- Minute of position open - minutos de apertura de la posición;
- Hour of position close - hora de cierre de la posición;
- Minute of position close - minutos de cierre de la posición;
- Position type - tipo de posición a abrir (larga/corta);
- Lots - volumen de la posición a abrir;
- Stop loss in points - Stop Loss de la posición en puntos;
- Take Profit in points - Take Profit de la posición en puntos;
- Slippage of price - deslizamiento permitido del precio;
- Multiplier spread for stops - multiplicador del spread durante el cálculo correcto de la distancia de las órdenes Stop.
Para comprobar la estrategia, han sido realizadas dos pruebas (Every tick) en EURUSD, Н1 en el intervalo 2017.01.02 - 2018.01.19 en dos modos: apertura de posiciones largas y apertura de posiciones cortas. En el modo de la apertura de posiciones largas, el EA ha mostrado buenos resultados, por eso ha sido realizada la optimización de las horas de apertura y cierre de posiciones.
A continuación, se muestran los resultados con la hora de apertura 15 y de cierre 8, los demás ajustes son predefinidos:
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19916
Implementación de varios tipos del trailing. Órdenes pendientes Buy Stop y Sell Stop. Limitación del lote total máximo y número de posiciones. Cálculo del volumen de posiciones de varios tipos.Percentage_Crossover_Channel_EA
El Asesor Experto tradea en el canal usando el indicador Percentage_Crossover_Channel.
El indicador Volume Rate of Change (VROC) mide la velocidad del cambio del volumen de mercado para las últimas n sesiones. En otras palabras, VROC mide el volumen actual en comparación con el volumen de hace n períodos o sesiones.Percentage Price Oscillator
Percentage Price Oscillator (PPO) es un indicador técnico Momentum que muestra la relación entre dos medias móviles. Para calcular PPO, la ЕМА de 26 días se resta de la EMA de 9 días, y el valor obtenido se divide por la ЕМА de 26 días. El resultado final es un porcentaje que dice al trader cómo se relaciona la MA corta con la larga.