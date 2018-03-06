Asesor Experto simple. Este EA abre una posición del tipo especificado a la hora especificada en los ajustes. La cierra también a la hora especificada en los ajustes.

Su objetivo consiste en seleccionar el tipo necesario de la posición a abrir (larga o corta) y elegir la hora de la apertura y cierre de la posición en horas y minutos. Además, se puede establecer el Stop Loss y Take Profit en puntos. Si los valores del Stop Loss y Take Profit son inválidos, el EA los ajusta automáticamente al tamaño mínimo del StopLevel establecido para el símbolo.

El EA también corregirá el lote si el valor se indica incorrectamente. Si el lote es demasiado grande en el momento de la apertura de la posición, el EA lo ajustará para que sea posible abrir la posición. Si no hay dinero para la apertura incluso con el lote mínimo, la señal será omitida.

Este EA tiene una particularidad: si se usan las órdenes stop y ellas se disparan, se abre una posición nueva con la condición de que sea la misma barra en la que ha sido abierta la primera posición de esta señal y la hora. En otras palabras, si la posición ha sido abierta en la barra actual y ha sido cerrada según la orden stop, se abrirá una posición nueva si la nueva barra no ha sido abierta, y así hasta que se abra una barra nueva del timeframe actual.

Nótese que este EA está diseñado para los propósitos de instrucción y comprobación de las estrategias.

El EA tiene once parámetros personalizados:

Experts magic number - identificador único de las posiciones (mágico);

- identificador único de las posiciones (mágico); Hour of position open - hora de apertura de la posición;

- hora de apertura de la posición; Minute of position open - minutos de apertura de la posición;

- minutos de apertura de la posición; Hour of position close - hora de cierre de la posición;

- hora de cierre de la posición; Minute of position close - minutos de cierre de la posición;

- minutos de cierre de la posición; Position type - tipo de posición a abrir (larga/corta);

- tipo de posición a abrir (larga/corta); Lots - volumen de la posición a abrir;

- volumen de la posición a abrir; Stop loss in points - Stop Loss de la posición en puntos;

- Stop Loss de la posición en puntos; Take Profit in points - Take Profit de la posición en puntos;

- Take Profit de la posición en puntos; Slippage of price - deslizamiento permitido del precio;

- deslizamiento permitido del precio; Multiplier spread for stops - multiplicador del spread durante el cálculo correcto de la distancia de las órdenes Stop.

Cuando se coloca el Stop Loss o Take Profit (así como, las órdenes pendientes), existe una distancia mínima permitida de colocación de las órdenes stop - StopLevel. Es decir, el Stop Loss o Take Profit (o una orden pendiente) no tienen que colocarse más cerca de esta distancia hacia el precio. Si StopLevel es nulo, principalmente eso no indica en su ausencia, sino quiere decir que StopLevel es flotante. En este caso, la distancia mínima es habitualmente es igual al spread*2, pero a veces el spread doble no es suficiente. Por esa razón, ha sido introducido el parámetro que permite especificar el multiplicador del spread para el cálculo de la distancia mínima de colocación de los Stop.

Para comprobar la estrategia, han sido realizadas dos pruebas (Every tick) en EURUSD, Н1 en el intervalo 2017.01.02 - 2018.01.19 en dos modos: apertura de posiciones largas y apertura de posiciones cortas. En el modo de la apertura de posiciones largas, el EA ha mostrado buenos resultados, por eso ha sido realizada la optimización de las horas de apertura y cierre de posiciones.

A continuación, se muestran los resultados con la hora de apertura 15 y de cierre 8, los demás ajustes son predefinidos: