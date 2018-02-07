Поскольку сейчас у нас есть возможность использования и реальных объемов тоже (у брокеров, которые предоставляют эту услугу), значит индикатор Volume Rate of Change становится очень интересно использовать.

Индикатор Volume Rate of Change (VROC) измеряет скорость изменения рыночного объема за последние n сессий. Другими словами, VROC измеряет текущий объем в сравнении с объемом n периодов или сессий назад.

VROC может быть сильным техническим индикатором. Когда скорость изменения объемов высока, вы можете сравнивать цену с любым техническим уровнем поддержки или сопротивления, или использовать другие технические индикаторы, основанные на цене. В таких обстоятельствах Volume Rate of Change сможет предупредить вас заранее о возможности пробоя уровня поддержки/сопротивления, или же подтвердить тренд.

Индикатор можно использовать несколькими способами. Есть множество торговых стратегий, которые могут использовать информацию от VROC.

Чаще всего индикатор используется для определения ложных пробоев рыночных уровней. Когда торгуемые рынки обновляют максимум, объем обычно растет. Таким образом, максимум подтверждается. Однако если объем не подтверждает нового максимума, вы можете ожидать коррекции цены.