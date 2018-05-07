私たちのファンページに参加してください
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
数量変化率 - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1242
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の数量を使用する可能性があるので（ブローカーによって提供されている場合）、数量変化率指標が使用されるのが面白いようです。
数量変化率（Volume Rate of Change、VROC）指標は、過去の「n」セッションにわたる数量の変化率を測定します。言い換えると、VROCは、「n」期間前またはセッション前の数量と比較することによって現在の数量を測定します。
VROCは強力なテクニカル指標となります。変化率が高い場合は、価格をテクニカル支持/抵抗レベルと比較したり、他の価格に基づいたテクニカル指標を使用したりすることができます。
このような状況では、変化率（Volume of Change）指標は、支持/抵抗レベルが破られているかどうかを事前に伝え、トレンドを確認することもできます。
数量変化率指標は、さまざまな方法で使用できます。VROC指標からの情報を使用する取引戦略はかなりあります。
数量変化率を使って偽の市場動向を見つけ出します。
最も一般的には、変化率（Volume Rate of Change）指標を使用して、市場における偽の勃発を判定することができます。市場が新しい高値で取引されている場合、取引量は通常より強くなります。これは、証券への関心の高まりと新たな関心があり、数量が増加することを立証します。
しかし、数量が新しい高値の検証に失敗した場合、価格の修正が見込まれます。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/19922
シンプルエキスパートアドバイザーEAは、EAパラメータで指定された時間に指定された種類のポジションを開きます。ポジションは、適切なパラメータで指定された時刻に決済されます。NTK 07
複数のトレール注文タイプを実装したものです。買いストップと売りストップ注文最大総ロット数と総ポジション数の制限複数タイプのポジションボリューム計算法
パーセンテージ価格オシレータ（Percentage Price Oscillator、PPO）は、2つの移動平均間の関係を示す技術的なモーメンタム指標です。PPOを計算するには、9日間のEMAから26日間の指数移動平均（EMA）を減算し、この差を26日間のEMAで除算します。最終的な結果は、短期平均と長期平均の相対的な位置をトレーダに伝えるパーセンテージです。パーセンテージ価格オシレータ拡張版
パーセンテージ価格オシレータ（Percentage Price Oscillator、PPO）拡張版は、2つの移動平均間の関係を示す技術的なモーメンタム指標です。PPOを計算するには、9日間のEMAから26日間の指数移動平均（EMA）を減算し、この差を26日間のEMAで除算します。最終的な結果は、短期平均と長期平均の相対的な位置をトレーダに伝えるパーセンテージです。