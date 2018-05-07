実際の数量を使用する可能性があるので（ブローカーによって提供されている場合）、数量変化率指標が使用されるのが面白いようです。

数量変化率（Volume Rate of Change、VROC）指標は、過去の「n」セッションにわたる数量の変化率を測定します。言い換えると、VROCは、「n」期間前またはセッション前の数量と比較することによって現在の数量を測定します。

VROCは強力なテクニカル指標となります。変化率が高い場合は、価格をテクニカル支持/抵抗レベルと比較したり、他の価格に基づいたテクニカル指標を使用したりすることができます。

このような状況では、変化率（Volume of Change）指標は、支持/抵抗レベルが破られているかどうかを事前に伝え、トレンドを確認することもできます。

数量変化率指標は、さまざまな方法で使用できます。VROC指標からの情報を使用する取引戦略はかなりあります。





数量変化率を使って偽の市場動向を見つけ出します。

最も一般的には、変化率（Volume Rate of Change）指標を使用して、市場における偽の勃発を判定することができます。市場が新しい高値で取引されている場合、取引量は通常より強くなります。これは、証券への関心の高まりと新たな関心があり、数量が増加することを立証します。

しかし、数量が新しい高値の検証に失敗した場合、価格の修正が見込まれます。