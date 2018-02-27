代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

交易量变化率 - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1204
等级:
(18)
已发布:
VROC.mq5 (5.54 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

从现在开始，我们有可能使用真实的交易量了(它是由经纪商提供的), 看起来交易量变化率指标变得更有意义了。

交易量变化率指标 (VROC) 衡量的是在过去的"n"个交易时段交易量的变化速率。换句话说，VROC 比较的是当前的交易量和"n"个交易时段之前的交易量。

VROC 可以是一个强大的技术指标，当变化率很高时，您可以把价格和任何技术支撑或者阻力水平比较，或者也可以使用任何基于价格的技术指标，

在这样的环境下，交易量变化率指标可以提前告诉您支撑或者阻力水平可能被突破，也可以确认趋势。

交易量变化率指标可以有多种使用方法，有很多交易策略也使用来自 VROC 指标的信息。


使用交易量变化率来排除假的市场变化；

最常见的是，交易量变化率指标可以用于判断市场中的假突破，当市场交易达到新高时，交易量通常很大，这可以验证价格新高正在推动交易量更高，

然而，当交易量未能验证新高，您可能会看到价格的修正。

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/19922

Woodies CCI Woodies CCI

Woodies CCI 是一个由 Ken Woods 开发的动量指标。它是基于周期数为14的商品通道指数指标 (CCI) 的。

ATR 概率水平 ATR 概率水平

基于 ATR 的概率水平。"概率" 是通过投射过的平均真实范围指标和之前时间段的收盘价来计算的。

价格百分比振荡指标 价格百分比振荡指标

价格百分比振荡指标( Percentage Price Oscillator，PPO) 是一种动量技术指标，显示了两个移动平均之间的关系。如需计算 PPO, 可以从9天EMA（指数移动平均)中减去26天 EMA，然后再用这个差来除以26天EMA，最终的结果是一个百分比，可以告诉交易者短期平均和长期平均的关系。

扩展的价格百分比振荡指标 扩展的价格百分比振荡指标

扩展的价格百分比振荡指标 (Percentage Price Oscillator Extended , PPO) 是一个动量技术指标，显示了两个移动平均之间的关系。如需计算 PPO, 可以从9天EMA（指数移动平均)中减去26天 EMA，然后再用这个差来除以26天EMA，最终的结果是一个百分比，可以告诉交易者短期平均和长期平均的关系。