从现在开始，我们有可能使用真实的交易量了(它是由经纪商提供的), 看起来交易量变化率指标变得更有意义了。

交易量变化率指标 (VROC) 衡量的是在过去的"n"个交易时段交易量的变化速率。换句话说，VROC 比较的是当前的交易量和"n"个交易时段之前的交易量。

VROC 可以是一个强大的技术指标，当变化率很高时，您可以把价格和任何技术支撑或者阻力水平比较，或者也可以使用任何基于价格的技术指标，

在这样的环境下，交易量变化率指标可以提前告诉您支撑或者阻力水平可能被突破，也可以确认趋势。

交易量变化率指标可以有多种使用方法，有很多交易策略也使用来自 VROC 指标的信息。





使用交易量变化率来排除假的市场变化；

最常见的是，交易量变化率指标可以用于判断市场中的假突破，当市场交易达到新高时，交易量通常很大，这可以验证价格新高正在推动交易量更高，

然而，当交易量未能验证新高，您可能会看到价格的修正。