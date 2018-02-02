Данный советник использует в своей работе индикатор Percentage_Crossover_Channel.

Стратегия работы простая:

Если включен режим работы по границам канала: Если цена Low на первом баре пересекла или коснулась нижней линии сверху вниз, то открывается позиция на покупку; Если цена High на первом баре пересекла или коснулась верхней линии снизу вверх, то открывается позиция на продажу; Если включен режим реверса сделок, то вместо покупки открывается продажа, и наоборот.



Если включен режим работы по пересечению средней линии: Если цена Close на первом баре пересекла среднюю линию сверху вниз, то открывается позиция на покупку; Если цена Close на первом баре пересекла среднюю линию снизу вверх, то открывается позиция на продажу; Если включен режим реверса сделок, то вместо покупки открывается продажа, и наоборот.



Советник свинговый - всегда имеет в рынке только одну позицию. При поступлении сигнала на покупку, при наличии в рынке позиции на продажу она закрывается, и открывается покупка. Для продаж - зеркально.

Советник позволяет реверсировать сигналы индикатора - открывать вместо покупок продажи, и наоборот. Так же можно задать стоп лосс и тейк профит в пунктах. При ошибочно заданных размерах стоп лосс или тейк профит советник их автоматически корректирует под минимальный размер StopLevel, установленный для символа.

Советник также скорректирует лот при неверно указанном значении. Если же лот слишком большой при открытии позиции, то советник выставит его таким, чтобы позицию можно было открыть. Если нет денег на открытие даже минимальным лотом, то сигнал будет пропущен.

Для корректной работы советника требуется наличие скомпилированного файла индикатора Percentage_Crossover_Channel. Так же стоит понимать, что этот советник предназначен для учебных целей и проверки стратегий.

Советник имеет 10 настраиваемых параметров:

Experts magic number - уникальный идентификатор позиций советника (магик);

- уникальный идентификатор позиций советника (магик); Percent - одноименный параметр индикатора, в итоге - ширина канала;

- одноименный параметр индикатора, в итоге - ширина канала; Applied price - одноименный параметр индикатора - цена расчета;

- одноименный параметр индикатора - цена расчета; Trade at the intersection of the middle line - включение/отключение режима торговли по пересечению средней линии;

- включение/отключение режима торговли по пересечению средней линии; Reverse trade - включение/отключение режима реверса сделок;

- включение/отключение режима реверса сделок; Lots - объем открываемых позиций;

- объем открываемых позиций; Stop loss in points - стоп лосс в пунктах;

- стоп лосс в пунктах; Take profit in points - тейк профит в пунктах;

- тейк профит в пунктах; Slippage of price - допустимое проскальзывание цены;

- допустимое проскальзывание цены; Multiplier spread for stops - число, на которое советник будет умножать спред при расчете корректной дистанции стоп-приказов.

При выставлении стоп лосс или тейк профит (а так же отложенных ордеров) существует минимально разрешенная дистанция установки стоп-приказов - StopLevel. Т.е., стоп лосс или тейк профит (или отложенный ордер) должны быть выставлены не ближе этой дистанции к цене. Если же StopLevel задан нулевым, то, в основном, это не говорит об его отсутствии, а говорит о том, что StopLevel плавающий. В этом случае минимальной дистанцией чаще всего является спред*2, но иногда двойного спреда не достаточно. Поэтому и введен параметр - число, на которое советник будет умножать спред для расчета минимальной дистанции установки стопов.

Для проверки стратегии были проведены два теста на EURUSD, Н1 в диапазоне дат 2017.01.02 - 2018.01.19 в двух режимах - по умолчанию (от границ канала) и по пересечению центральной линии:

Рис.1 График теста торговли от границ канала EURUSD Н1 2017.01.02 - 2018.01.19

Рис.2 Результаты теста торговли от границ канала EURUSD Н1 2017.01.02 - 2018.01.19

Рис.3 График теста торговли по пересечению средней линии EURUSD Н1 2017.01.02 - 2018.01.19

Рис.4 Результаты теста торговли по пересечению средней линии EURUSD Н1 2017.01.02 - 2018.01.19