コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

Percentage_Crossover_Channel_EA - MetaTrader 5のためのエキスパート

Scriptor | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
765
評価:
(19)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

このエキスパートアドバイザーはPercentage_Crossover_Channel指標を使用します。

その戦略はシンプルです。

  • チャネルの境界に基づく取引モードは下記のとおりです。
    • 最初のバーの安値が下限を下回った場合、買いポジションが開かれます。
    • 最初のバーの高い値が上限を上回った場合、売りポジションが開かれます。
    • 反対モードが有効になっている場合は、買いポジションの代わりに売りポジションが開かれ、その逆も同様です。
  • 中央線の交差に基づく取引モードは下記のとおりです。
    • 最初のバーの終値が中央線を下回った場合、買いポジションが開かれます。
    • 最初のバーの終値が中央線を上回った場合、売りポジションが開かれます。
    • 反対モードが有効になっている場合は、買いポジションの代わりに売りポジションが開かれ、その逆も同様です。

これはスイングエキスパートアドバイザーで、市場で1つのポジションしか持つことができません。買いシグナルが現れて、売りポジションがある場合、そのポジションは決済され、買いポジションが開かれます。売りシグナルには逆のことが言えます。

エキスパートアドバイザーは指標シグナルを逆にして、買いの代わりに売りを開くことができます（逆も同様です）。ストップロスやテイクプロフィットも設定できます。無効なストップロスやテイクプロフィットが指定されている場合、値は銘柄に許容されている最小値StopLevelに調整されます。

不正なロット値が指定された場合にはロットが調整されます。ロットが大きすぎる場合、EAはポジションを開くためにロットを調整します。最低限ロットを開ける資金もない場合、シグナルはスキップされます。

EAを正しく操作するにはコンパイルされたPercentage_Crossover_Channel指標が必要です。

また、エキスパートアドバイザーは、トレーニングおよびストラテジーテストの目的で設計されていることにもご注意ください。

EAには入力パラメータが10つあります。

  • Experts magic number - EAのポジションのための一意のID
  • Percent - チャネル幅を設定する指標パラメータ
  • Applied price - 指標パラメータ
  • Trade at the intersection of the middle line - 中央線の交差に基づいた取引を有効/無効にする
  • Reverse trade - 反対モードを有効/無効にする
  • Lots - 開くポジションの数量
  • Stop loss in points - ポイント単位でのストップロス
  • Take profit in points - ポイント単位でのテイクプロフィット
  • Slippage of price - 許容されているスリッページ
  • Multiplier spread for stops - ストップ注文の正しい距離を計算するためのスプレッド乗数。
損切り注文と利食い注文（指数注文と同様）では、その注文を行うための最小許容距離はStopLevelがあります。 ストップロスとテイクプロフィット（および指数注文）は、この距離よりも価格の近くに出すことはできません。StopLevelがゼロの場合は、それが存在しないのではなく、単に<i3>StopLevel</i3>がフローティングであることを意味します。この場合、最小距離は通常スプレッド*に等しいですが、時にはダブルスプレッドでさえ十分ではありません。したがって、このパラメータでは、ストップオーダーを配置するための最小距離の計算に使用されるスプレッドのカスタム乗数を指定できます。

戦略を確認するために、2017.01.02から2018.01.19の間のデータをデフォルト（チャネル境界線）と中間線交差の2つのモードで使用して、EURUSD H1で2つのテストを実施しました。

図1　EURUSD H1 2017.01.02 - 2018.01.19でチャネル境界を使用したテストの取引チャート

図2　EURUSD H1 2017.01.02 - 2018.01.19でチャネル境界を使用したテスト結果

図3　EURUSD H1 2017.01.02 - 2018.01.19で中央線交差を使用したテストの取引チャート

図4　EURUSD H1 2017.01.02 - 2018.01.19で中央線交差を使用したテストの取引結果

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19913

Woodies CCI Woodies CCI

Woodies CCIは、Ken Woodsによって開発されたモメンタム指標で、期間14のコモディティチャネル指数（CCI）に基づいています。

Diff_TF_MA_EA Diff_TF_MA_EA

Diff_TF_MA指標に基づいたエキスパートアドバイザーです。

NTK 07 NTK 07

複数のトレール注文タイプを実装したものです。買いストップと売りストップ注文最大総ロット数と総ポジション数の制限複数タイプのポジションボリューム計算法

TimeEA TimeEA

シンプルエキスパートアドバイザーEAは、EAパラメータで指定された時間に指定された種類のポジションを開きます。ポジションは、適切なパラメータで指定された時刻に決済されます。