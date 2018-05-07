私たちのファンページに参加してください
Percentage_Crossover_Channel_EA - MetaTrader 5のためのエキスパート
このエキスパートアドバイザーはPercentage_Crossover_Channel指標を使用します。
その戦略はシンプルです。
- チャネルの境界に基づく取引モードは下記のとおりです。
- 最初のバーの安値が下限を下回った場合、買いポジションが開かれます。
- 最初のバーの高い値が上限を上回った場合、売りポジションが開かれます。
- 反対モードが有効になっている場合は、買いポジションの代わりに売りポジションが開かれ、その逆も同様です。
- 中央線の交差に基づく取引モードは下記のとおりです。
- 最初のバーの終値が中央線を下回った場合、買いポジションが開かれます。
- 最初のバーの終値が中央線を上回った場合、売りポジションが開かれます。
- 反対モードが有効になっている場合は、買いポジションの代わりに売りポジションが開かれ、その逆も同様です。
これはスイングエキスパートアドバイザーで、市場で1つのポジションしか持つことができません。買いシグナルが現れて、売りポジションがある場合、そのポジションは決済され、買いポジションが開かれます。売りシグナルには逆のことが言えます。
エキスパートアドバイザーは指標シグナルを逆にして、買いの代わりに売りを開くことができます（逆も同様です）。ストップロスやテイクプロフィットも設定できます。無効なストップロスやテイクプロフィットが指定されている場合、値は銘柄に許容されている最小値StopLevelに調整されます。
不正なロット値が指定された場合にはロットが調整されます。ロットが大きすぎる場合、EAはポジションを開くためにロットを調整します。最低限ロットを開ける資金もない場合、シグナルはスキップされます。
EAを正しく操作するにはコンパイルされたPercentage_Crossover_Channel指標が必要です。
また、エキスパートアドバイザーは、トレーニングおよびストラテジーテストの目的で設計されていることにもご注意ください。
EAには入力パラメータが10つあります。
- Experts magic number - EAのポジションのための一意のID
- Percent - チャネル幅を設定する指標パラメータ
- Applied price - 指標パラメータ
- Trade at the intersection of the middle line - 中央線の交差に基づいた取引を有効/無効にする
- Reverse trade - 反対モードを有効/無効にする
- Lots - 開くポジションの数量
- Stop loss in points - ポイント単位でのストップロス
- Take profit in points - ポイント単位でのテイクプロフィット
- Slippage of price - 許容されているスリッページ
- Multiplier spread for stops - ストップ注文の正しい距離を計算するためのスプレッド乗数。
戦略を確認するために、2017.01.02から2018.01.19の間のデータをデフォルト（チャネル境界線）と中間線交差の2つのモードで使用して、EURUSD H1で2つのテストを実施しました。
図1 EURUSD H1 2017.01.02 - 2018.01.19でチャネル境界を使用したテストの取引チャート
図2 EURUSD H1 2017.01.02 - 2018.01.19でチャネル境界を使用したテスト結果
図3 EURUSD H1 2017.01.02 - 2018.01.19で中央線交差を使用したテストの取引チャート
図4 EURUSD H1 2017.01.02 - 2018.01.19で中央線交差を使用したテストの取引結果
