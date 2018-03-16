这个 EA 交易使用了 Percentage_Crossover_Channel 指标，

策略很简单:

根据通道边界的交易模式: 如果第一个柱的最低价穿过或者向下接触了下方边界，就开启买入仓位； 如果第一个柱的最高价向上穿过或者接触到了上方边界，就开启卖出仓位; 如果启用了反转模式，仓位的买卖方式就会反过来。



根据中线交叉的交易模式： 如果第一个柱的收盘价向下穿过了中线，就开启买入仓位； 如果第一个柱的收盘价向上穿过了中线，就开启卖出仓位； 如果启用了反转模式，仓位的买卖方式就会反过来。



这是一个摇摆 EA 交易，在市场上只能有一个仓位，如果有买入信号出现的时候有一个开启的卖出仓位，这样的仓位将被关闭，然后再开启一个买入仓位。对于卖出情况就相反。

EA交易还可以反转指标信号，在买入信号时开启卖出仓位，反之亦然。您还可以设置止损和获利点数。如果指定了无效的止损和获利值，EA会把这些值调整到该交易品种允许的最小StopLevel 。

EA交易还能在指定了错误手数值的时候也做出调整，如果手数太大了，EA会调整它以能够开启一个仓位，如果没有资金来开启最小的手数，信号就将被跳过。

这个 EA 有10个输入参数:

Experts magic number - 用于 EA 仓位的唯一标识符;

- 用于 EA 仓位的唯一标识符; Percent - 指标参数，设置通道的宽度;

- 指标参数，设置通道的宽度; Applied price - 指标参数;

- 指标参数; Trade at the intersection of the middle line - 启用/禁用根据中线交叉的交易模式;

- 启用/禁用根据中线交叉的交易模式; Reverse trade - 启用/禁用反转模式;

- 启用/禁用反转模式; Lots - 建立仓位的交易量;

- 建立仓位的交易量; Stop loss in points - 止损点数;

- 止损点数; Take profit in points - 获利点数;

- 获利点数; Slippage of price - 允许的滑点;

- 允许的滑点; Multiplier spread for stops - 用于计算止损卦但正确距离的点差倍数.

对于止损和获利订单 (以及挂单), 有一个最小允许设置订单的距离 - StopLevel. 也就是说，止损和获利 (以及挂单) 设置的与价格之间的距离不能小于这个值。如果 StopLevel 为0，这并不表示没有这个值，它只是说明 StopLevel 是浮动的，在这种情况下，最小距离通常等于点差*, 但是有的时候就算是双倍点差也不够，所以，这个参数可以设置一个自定义的点差的倍数，用来计算设置止损单的最小距离。

为了检验策略，在 EURUSD H1 上进行了两次测试，使用的数据是从2017年1月2日到2018年1月19日的数据，用了两种模式：默认（根据通道边界）以及根据中线交叉。

图1. 使用通道边界交易，在 EURUSD H1 2017.01.02 - 2018.01.19 的测试图

图2. 使用通道边界交易，在EURUSD H1 2017.01.02 - 2018.01.19 测试结果

图3. 使用中线交叉交易，在 EURUSD H1 2017.01.02 - 2018.01.19 测试图

图4. 使用中间线交叉交易，在 EURUSD H1 2017.01.02 - 2018.01.19 测试结果