Percentage_Crossover_Channel_EA - MetaTrader 5EA
这个 EA 交易使用了 Percentage_Crossover_Channel 指标，
策略很简单:
- 根据通道边界的交易模式:
- 如果第一个柱的最低价穿过或者向下接触了下方边界，就开启买入仓位；
- 如果第一个柱的最高价向上穿过或者接触到了上方边界，就开启卖出仓位;
- 如果启用了反转模式，仓位的买卖方式就会反过来。
- 根据中线交叉的交易模式：
- 如果第一个柱的收盘价向下穿过了中线，就开启买入仓位；
- 如果第一个柱的收盘价向上穿过了中线，就开启卖出仓位；
- 如果启用了反转模式，仓位的买卖方式就会反过来。
这是一个摇摆 EA 交易，在市场上只能有一个仓位，如果有买入信号出现的时候有一个开启的卖出仓位，这样的仓位将被关闭，然后再开启一个买入仓位。对于卖出情况就相反。
EA交易还可以反转指标信号，在买入信号时开启卖出仓位，反之亦然。您还可以设置止损和获利点数。如果指定了无效的止损和获利值，EA会把这些值调整到该交易品种允许的最小StopLevel 。
EA交易还能在指定了错误手数值的时候也做出调整，如果手数太大了，EA会调整它以能够开启一个仓位，如果没有资金来开启最小的手数，信号就将被跳过。
为了正确运行，EA 需要编译好的 Percentage_Crossover_Channel 指标文件，
另外请注意，这个EA是设计用于练习和测试策略用的。
这个 EA 有10个输入参数:
- Experts magic number - 用于 EA 仓位的唯一标识符;
- Percent - 指标参数，设置通道的宽度;
- Applied price - 指标参数;
- Trade at the intersection of the middle line - 启用/禁用根据中线交叉的交易模式;
- Reverse trade - 启用/禁用反转模式;
- Lots - 建立仓位的交易量;
- Stop loss in points - 止损点数;
- Take profit in points - 获利点数;
- Slippage of price - 允许的滑点;
- Multiplier spread for stops - 用于计算止损卦但正确距离的点差倍数.
为了检验策略，在 EURUSD H1 上进行了两次测试，使用的数据是从2017年1月2日到2018年1月19日的数据，用了两种模式：默认（根据通道边界）以及根据中线交叉。
图1. 使用通道边界交易，在 EURUSD H1 2017.01.02 - 2018.01.19 的测试图
图2. 使用通道边界交易，在EURUSD H1 2017.01.02 - 2018.01.19 测试结果
图3. 使用中线交叉交易，在 EURUSD H1 2017.01.02 - 2018.01.19 测试图
图4. 使用中间线交叉交易，在 EURUSD H1 2017.01.02 - 2018.01.19 测试结果
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19913
