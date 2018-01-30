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Chandelier exit - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Chandelier Exit, разработанный Шарлем Ле Бё и реализованный в книге Александра Элдера, устанавливает стоп-лосс на основании ATR. Он предназначен для того, чтобы удерживать трейдеров в тренде и предотвратить ранний выход из сделки в то время, пока тренд еще продолжается. Как правило, линия индикатора будет выше цены при убывающем тренде и ниже — на растущем.
Расчет
Оригинальная формула индикатора состоит из трех частей: максимум/минимум периода, ATR и множитель. При использовании настроек по умолчанию на дневном графике, Chandelier Exit ищет максимальный максимум или минимальный минимум за последние 22 дня. Обратите внимание, что в месяце обычно 22 торговых дня. Этот параметр (22) также используется и при расчете ATR.
Эта версия расширена дополнительным (быстрым) стопом — чтобы добавить возможность краткосрочных выходов и входов к основному определению и оценке тренда. Это позволяет использовать различные периоды для расчета ATR. Также добавлен расчет максимального максимума и минимального минимума за определенный период.
Интерпретация
Индикатор Chandelier Exit представляет собой систему, основанную на волатильности, которая определяет выбросы цены. Ле Бё определял волатильность, используя ATR, разработанный Уайлдером, создателем RSI и ADI. ATR использует предыдущую цену закрытия и текущий минимум для определения истинного диапазона за заданный период. После некоторого сглаживания значения истинного дневного диапазона становятся ATR за заданный период времени.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/19875
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