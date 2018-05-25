Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Fractais estendidos - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 4586
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador procura, no gráfico de preços, os fractais com uma dimensão arbitrária: 1x1, 2x2, 3x3, ... NxN
Tem apenas um parâmetro ajustável:
- Frames - número de barras à direita e à esquerda da vela central do fractal.
Fig.1 Dimensão 1x1:
Fig.2 Dimensão 2x2:
Fig.3 Dimensão 3x3:
Fig.4 Dimensão 4x4:
Fig.5 Dimensão 5x5:
Fig.6 Dimensão 6x6:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19783
Desenvolvimento da primeira versão do VR---ZVER. Adicionados trailing, um sinalizador separado para ativar/desativar a abertura de BUY, sinalizador separado para habilita/desabilitar a abertura de SELL.LacusTstopandBE
EA-assistente em negociação manual. Posicionamento de Stop loss, Take profit, deslocamento para break-even e trailing de posições.
O indicador marca, no gráfico de preços, as velas que têm um tamanho maior do que o especificado nas configurações. Se o tamanho da vela atual for excedido em relação ao especificado nas configurações, o indicador poderá exibir uma mensagem sobre isso.Oscilador simples que exibe a diferença entre duas Moving Averages
O indicador exibe, numa janela separada, a diferença entre duas médias móveis, na forma de um histograma de cores.