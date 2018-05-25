CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Fractais estendidos - indicador para MetaTrader 5

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
4586
Avaliação:
(35)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador procura, no gráfico de preços, os fractais com uma dimensão arbitrária: 1x1, 2x2, 3x3, ... NxN

Tem apenas um parâmetro ajustável:

  • Frames - número de barras à direita e à esquerda da vela central do fractal.

Fig.1 Dimensão 1x1:


Fig.2 Dimensão 2x2:


Fig.3 Dimensão 3x3:


Fig.4 Dimensão 4x4:


Fig.5 Dimensão 5x5:


Fig.6 Dimensão 6x6:

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19783

VR---ZVER v.2 VR---ZVER v.2

Desenvolvimento da primeira versão do VR---ZVER. Adicionados trailing, um sinalizador separado para ativar/desativar a abertura de BUY, sinalizador separado para habilita/desabilitar a abertura de SELL.

LacusTstopandBE LacusTstopandBE

EA-assistente em negociação manual. Posicionamento de Stop loss, Take profit, deslocamento para break-even e trailing de posições.

Indicador marcando velas com um tamanho maior que o especificado Indicador marcando velas com um tamanho maior que o especificado

O indicador marca, no gráfico de preços, as velas que têm um tamanho maior do que o especificado nas configurações. Se o tamanho da vela atual for excedido em relação ao especificado nas configurações, o indicador poderá exibir uma mensagem sobre isso.

Oscilador simples que exibe a diferença entre duas Moving Averages Oscilador simples que exibe a diferença entre duas Moving Averages

O indicador exibe, numa janela separada, a diferença entre duas médias móveis, na forma de um histograma de cores.