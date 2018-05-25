O indicador procura, no gráfico de preços, os fractais com uma dimensão arbitrária: 1x1, 2x2, 3x3, ... NxN

Tem apenas um parâmetro ajustável:

Frames - número de barras à direita e à esquerda da vela central do fractal.

Fig.1 Dimensão 1x1:





Fig.2 Dimensão 2x2:





Fig.3 Dimensão 3x3:





Fig.4 Dimensão 4x4:





Fig.5 Dimensão 5x5:





Fig.6 Dimensão 6x6: