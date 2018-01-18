CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Расширенные фракталы - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3938
Рейтинг:
(35)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор ищет на графике цены фракталы с произвольной размерностью: 1x1, 2x2, 3x3, ... NxN

Имеет всего один настраиваемый параметр:

  • Frames - количество баров справа и слева от центральной свечи фрактала.

Рис.1 Размерность 1х1:


Рис.2 Размерность 2х2:


Рис.3 Размерность 3х3:


Рис.4 Размерность 4х4:


Рис.5 Размерность 5х5:


Рис.6 Размерность 6х6:

EasyAndFastGUI - библиотека для создания графических интерфейсов EasyAndFastGUI - библиотека для создания графических интерфейсов

Библиотека EasyAndFastGUI дает возможность создавать графические интерфейсы для своих MQL-программ.

LacusTstopandBE LacusTstopandBE

Советник-помощник в ручной торговле. Выставление Stop loss, Take profit, перевод в безубыток и трейлинг позиций.

VR---ZVER v.2 VR---ZVER v.2

Развитие первой версии VR---ZVER. Добавлены трейлинг, отдельный флаг разрешения/запрета открытия BUY, отдельный флаг разрешения/запрета открытия SELL.

Простой осциллятор, отображающий разницу двух Moving Averages Простой осциллятор, отображающий разницу двух Moving Averages

Индикатор отображает в отдельном окне разницу между двумя скользящими средними в виде цветной гистограммы.