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Расширенные фракталы - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор ищет на графике цены фракталы с произвольной размерностью: 1x1, 2x2, 3x3, ... NxN
Имеет всего один настраиваемый параметр:
- Frames - количество баров справа и слева от центральной свечи фрактала.
Рис.1 Размерность 1х1:
Рис.2 Размерность 2х2:
Рис.3 Размерность 3х3:
Рис.4 Размерность 4х4:
Рис.5 Размерность 5х5:
Рис.6 Размерность 6х6:
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