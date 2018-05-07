これはVR---ZVERをさらに開発したものです。新バージョンにはトレール注文、売りポジションを許可/禁止する別々のフラグ、売りポジションを許可/禁止する別々のフラグがあります。

この指標は指定されたサイズよりも大きいローソク足を価格チャートでマークします。ローソク足のサイズが指標パラメータで指定された値を超えると、指標に警告メッセージが表示されます。

この指標は、2つの移動平均の差を、別のウィンドウに描画された色付きのヒストグラムの形式で表示します。