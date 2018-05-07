無料でロボットをダウンロードする方法を見る
高度なフラクタル - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1064
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
この指標は任意の大きさ（1x1, 2x2, 3x3, ...）のフラクタルを検索します。NxN
入力パラメータは一つだけです。
- Frames - フラクタルの中心のローソク足の左右にあるバーの数
図1 フラクタル1х1:
図2 フラクタル2х2:
図3 フラクタル3х3:
図4 フラクタル4x4:
図5 フラクタル5х5:
図6 フラクタル6x6:
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19783
