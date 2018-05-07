コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

高度なフラクタル - MetaTrader 5のためのインディケータ

この指標は任意の大きさ（1x1, 2x2, 3x3, ...）のフラクタルを検索します。NxN

入力パラメータは一つだけです。

  • Frames - フラクタルの中心のローソク足の左右にあるバーの数

図1　フラクタル1х1:


図2　フラクタル2х2:


図3　フラクタル3х3:


図4　フラクタル4x4:


図5　フラクタル5х5:


図6　フラクタル6x6:

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19783

