这是第一个 VR---ZVER 版本的进一步开发。新版本的功能有跟踪止损，有独立的标志来允许/禁止买入仓位，独立标志来允许/禁止卖出仓位。

用于人工交易的辅助 EA。设置止损，获利，可以把仓位移动到盈亏平衡点并进行跟踪。