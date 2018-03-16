代码库部分
指标

高级分形 - MetaTrader 5脚本

Scriptor
已发布:
本指标搜索的分形维度可以是: 1x1, 2x2, 3x3, ... NxN

它只有一个输入参数:

  • Frames - 分形中心烛形左右两边的柱数.

图1 分形 1х1:


图2 分形 2х2:


图3 分形 3х3:


图4 分形 4x4:


图5 分形 5х5:


图6 分形 6x6:

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19783

