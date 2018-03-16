请观看如何免费下载自动交易
本指标搜索的分形维度可以是: 1x1, 2x2, 3x3, ... NxN
它只有一个输入参数:
- Frames - 分形中心烛形左右两边的柱数.
图1 分形 1х1:
图2 分形 2х2:
图3 分形 3х3:
图4 分形 4x4:
图5 分形 5х5:
图6 分形 6x6:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19783
