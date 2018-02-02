Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
VWAP Custom Position - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 3854
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Este indicador calcula la línea del VWAP estándar (VWAP son las siglas de «volume weighted average price» o precio medio ponderado por volumen), con la posibilidad de que el usuario determine el punto inicial.
El usuario puede mover y cambiar la posición inicial arrastrando la flecha en el gráfico.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/19268
Versión MQL5 del asesor del artículo "Cómo reducir los riesgos del tráder" (https://www.mql5.com/es/articles/4233).MACD Stochastic
Sistema comercial basado en iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) y iStochastic (Stochastic Oscillator)
Es un ejemplo de la plantilla para diseñar los sistemas automáticos de trading (SAT).MACD Crossing the zero level
Visualización de las áreas donde el indicador MACD cruza la línea cero.