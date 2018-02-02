CodeBaseSecciones
VWAP Custom Position - indicador para MetaTrader 5

José Ricardo Magalhães
Publicado:
Este indicador calcula la línea del VWAP estándar (VWAP son las siglas de «volume weighted average price» o precio medio ponderado por volumen), con la posibilidad de que el usuario determine el punto inicial.

Math

Configuration Window

El usuario puede mover y cambiar la posición inicial arrastrando la flecha en el gráfico.

VWAP Custom Position

Reduce_risks Reduce_risks

Versión MQL5 del asesor del artículo "Cómo reducir los riesgos del tráder" (https://www.mql5.com/es/articles/4233).

MACD Stochastic MACD Stochastic

Sistema comercial basado en iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) y iStochastic (Stochastic Oscillator)

Robot comercial abstracto - patrón de POO Robot comercial abstracto - patrón de POO

Es un ejemplo de la plantilla para diseñar los sistemas automáticos de trading (SAT).

MACD Crossing the zero level MACD Crossing the zero level

Visualización de las áreas donde el indicador MACD cruza la línea cero.