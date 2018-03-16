コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

Exp_ColorJFatl_Digit_Tm_Plus - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin
ColorJFatl_Digit指標に基づいた取引システムで、一定のポジション保持時間を設定することができますシグナルは、指標色が変わる場合にバーが閉じるときに形成されます。ポジション保持時間があらかじめ設定された固定限界を超えると、そのポジションは直ちに閉じられます。

input bool   TimeTrade=true;      // 時間によるポジションエグジットを有効にする
input uint   nTime=240;           // ポジション保有時間（分）

エキスパートアドバイザーの動作にはコンパイルされたColorJFatl_Digit.ex5指標ファイルが必要です。このファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供する Expert Adviser の使用、また、注文を出す際のストップロスおよびテイクプロフィットのオプション設定を可能にすることにご注意ください。 You can download more variants of the library at the following link: Trade Algorithms

下記の検証ではエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されました。逆指値と指値は検証では使用されませんでした。

図1　チャートでの約定の例

図1　チャートでの約定の例

2016 GBPUSD H4テスト結果:

図2　テスト結果チャート

図2　テスト結果チャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19653

