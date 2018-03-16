请观看如何免费下载自动交易
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Exp_ColorJFatl_Digit_Tm_Plus - MetaTrader 5EA
- 916
-
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
基于 ColorJFatl_Digit 指标信号的交易系统，可以设置固定的仓位持有时间。在柱关闭的时候，如果指标颜色有改变，就生成信号。一旦仓位持有时间超过了预设的固定限制，仓位会立刻关闭:
input bool TimeTrade=true; //启用根据时间关闭仓位 input uint nTime=240; //持有仓位的分钟数
本指标需要编译好的 ColorJFatl_Digit.ex5 指标文件来运行，要把它放到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下。
请注意，TradeAlgorithms.mqh 库文件使我们可以使用 EA 交易运行于提供 非零点差的经济商，并且在仓位开启的同时设置止损和获利。您可以在这个链接中下载这个库的更多版本: Trade Algorithms（交易算法）.
EA交易使用默认输入参数进行测试的结果显示如下，在测试中没有使用止损和获利。
图 1. 在图表上交易的实例
在 2016 年 GBPUSD H4 上的测试结果:
图 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19653
