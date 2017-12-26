Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Exp_ColorJFatl_Digit_Tm_Plus - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1560
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Торговая система, построенная на сигналах индикатора ColorJFatl_Digit с возможностью удержания позиций точно фиксированное время. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение цвета индикатора. Как только время удержания позиции превысит фиксированный в настройках лимит, так сразу эта позиция будет закрыта:
input bool TimeTrade=true; //Разрешение для выхода из позиций по времени input uint nTime=240; //Время удержания открытой позиции в минутах
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ColorJFatl_Digit.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2016 год на GBPUSD H4:
Рис. 2. График результатов тестирования
Советник по индикатору "Arrows&Curves".AdaptiveRVICloud_System_HTF
Два индикатора AdaptiveRVICloud с разных таймфреймов на одном графике
Советник, позволяющий убедиться в потенциальной прибыльности индикатора ZigZagLW Addition.AroonOscillator_Histogram
Индикатор AroonOscillator, выполненный в виде цветной гистограммы.