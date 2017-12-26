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Exp_ColorJFatl_Digit_Tm_Plus - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Торговая система, построенная на сигналах индикатора ColorJFatl_Digit с возможностью удержания позиций точно фиксированное время. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение цвета индикатора. Как только время удержания позиции превысит фиксированный в настройках лимит, так сразу эта позиция будет закрыта:

input bool   TimeTrade=true;      //Разрешение для выхода из позиций по времени
input uint   nTime=240;           //Время удержания открытой позиции в минутах

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ColorJFatl_Digit.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2016 год на GBPUSD H4:

Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 2. График результатов тестирования

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Советник по индикатору "Arrows&Curves".

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Два индикатора AdaptiveRVICloud с разных таймфреймов на одном графике

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