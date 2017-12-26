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Exp_XDidi_Index_Cloud_Duplex - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
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Две одинаковые торговые системы, построенные на изменении направления цвета облака индикатора XDidi_Index_Cloud, для лонгов и шортов, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте. Для этого все входные параметры эксперта разбиты на две большие группы:

  1. Названия которых начинаются на букву L - входные параметры для управления длинными позициями;
  2. Названия которых начинаются на букву S - входные параметры для управления короткими позициями.
//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры эксперта для лонгов        |
//+----------------------------------------------+
input uint    L_Magic=777;          //L магик номер
input double  L_MM=0.1;             //L Доля финансовых ресурсов от депозита в сделке
input MarginMode L_MMMode=LOT;      //L способ определения размера лота
//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры эксперта для шортов        |
//+----------------------------------------------+
input uint    S_Magic=555;          //S магик номер
input double  S_MM=0.1;             //S Доля финансовых ресурсов от депозита в сделке
input MarginMode S_MMMode=LOT;      //S способ определения размера лота

Для этих двух торговых систем используются разные магические номера и они являются абсолютно независимыми друг от друга. Реальные финансовые рынки редко когда бывают симметричными и зачастую для торговли на повышение и понижение курса требуются абсолютно разные параметры одной и той же торговой системы. Для удобной настройки эксперта следует первоначально тестировать только одну из торговых систем, отключив вторую соответствующими переключателями

input bool    L_PosOpen=true;       //L Разрешение для входа в лонг
input bool    L_PosClose=true;      //L Разрешение для выхода из лонгов

, а после настройки включить и настраивать только другую систему.

Для работы советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора XDidi_Index_Cloud.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис.1. Примеры сделок на графике при симметричных настройках.

Рис.1. Примеры сделок на графике при симметричных настройках.

Результаты тестирования за 2016 год на USDJPY H6:

Рис.2. График результатов тестирования.

Рис.2. График результатов тестирования.

Рис.3. Примеры сделок на графике при несимметричных настройках.

Рис.3. Примеры сделок на графике при несимметричных настройках.

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