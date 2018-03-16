代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

Exp_XDidi_Index_Cloud_Duplex - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1018
等级:
(14)
已发布:
已更新:
\MQL5\Experts\
Exp_XDidi_Index_Cloud_Duplex.mq5 (26.95 KB) 预览
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
TradeAlgorithms.mqh (223.38 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
XDidi_Index_Cloud.mq5 (16.22 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

两个相同的交易系统，基于 XDidi_Index_Cloud 指标的颜色变化来进行买入和卖出交易，可以在一个 EA 交易中使用不同方法来配置。为此，所有的输入参数可以分成两个大组:

  1. 以字母 L 开始的参数是用于管理买入仓位的，
  2. 以字母 S 开头的参数是用于管理卖出仓位的。
//+----------------------------------------------+
//| EA 中用于管理买入仓位的参数      |
//+----------------------------------------------+
input uint    L_Magic=777;          //L 幻数
input double  L_MM=0.1;             //L 每个交易占存款的比例
input MarginMode L_MMMode=LOT;      //L 手数设置模式
//+----------------------------------------------+
//| EA 中用于管理卖出仓位的参数      |
//+----------------------------------------------+
input uint    S_Magic=555;          //S 幻数
input double  S_MM=0.1;             //S 每个交易占存款的比例
input MarginMode S_MMMode=LOT;      //S 手数设置模式

在这些交易系统中使用了不同的幻数，所以它们是两个独立的系统。真实的金融市场很少是对称的，在上涨和下跌的市场中，相同的交易系统经常需要不同的参数，为了正确配置这个 EA 交易，您应当使用特定的开关，首先只测试一个交易系统而禁用第二个。

input bool    L_PosOpen=true;       //L 允许建立买入仓位
input bool    L_PosClose=true;      //L 允许关闭买入仓位

然后再在另一个系统中进行相同的操作。

为了使 EA 能够正确运行，您应当把编译好的 XDidi_Index_Cloud.ex5 指标文件保存到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 文件夹下。

EA交易使用默认输入参数进行测试的结果显示如下，在测试中没有使用止损和获利。

图1. 在图表上使用对称设置的交易实例.

图1. 在图表上使用对称设置的交易实例.

在 2016 年 USDJPY H6 上的测试结果:

图 2. 测试结果图表

图 2. 测试结果图表

图2. 在图表上使用不对称设置的交易实例.

图2. 在图表上使用不对称设置的交易实例.

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19647

ExpertZZLWA ExpertZZLWA

这个EA交易可以检验 ZigZagLW 补充指标的潜在获利。

箭头和曲线 EA 箭头和曲线 EA

一个基于 "箭头和曲线" 指标的 EA 交易。

Exp_ColorJFatl_Digit_Tm_Plus Exp_ColorJFatl_Digit_Tm_Plus

基于 ColorJFatl_Digit 指标信号的交易系统，可以设置固定的仓位持有时间。

AroonOscillator_Histogram AroonOscillator_Histogram

以彩色柱形图的形式实现的 AroonOscillator 指标。