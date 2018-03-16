两个相同的交易系统，基于 XDidi_Index_Cloud 指标的颜色变化来进行买入和卖出交易，可以在一个 EA 交易中使用不同方法来配置。为此，所有的输入参数可以分成两个大组:

以字母 L 开始的参数是用于管理买入仓位的， 以字母 S 开头的参数是用于管理卖出仓位的。

input uint L_Magic= 777 ; input double L_MM= 0.1 ; input MarginMode L_MMMode=LOT; input uint S_Magic= 555 ; input double S_MM= 0.1 ; input MarginMode S_MMMode=LOT;

在这些交易系统中使用了不同的幻数，所以它们是两个独立的系统。真实的金融市场很少是对称的，在上涨和下跌的市场中，相同的交易系统经常需要不同的参数，为了正确配置这个 EA 交易，您应当使用特定的开关，首先只测试一个交易系统而禁用第二个。

input bool L_PosOpen= true ; input bool L_PosClose= true ;

然后再在另一个系统中进行相同的操作。

为了使 EA 能够正确运行，您应当把编译好的 XDidi_Index_Cloud.ex5 指标文件保存到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 文件夹下。

EA交易使用默认输入参数进行测试的结果显示如下，在测试中没有使用止损和获利。

图1. 在图表上使用对称设置的交易实例.

在 2016 年 USDJPY H6 上的测试结果:

图 2. 测试结果图表

图2. 在图表上使用不对称设置的交易实例.