Beschreibung:

MetaTrader 5 erlaubt es, synthetische Finanzinstrumente zu erstellen. Der Preis solcher Instrumente kann von den aktuellen Werten einer Vielzahl von Finanzinstrumenten abhängen.

Auf dem Wertpapiermarkt sind das zum Beispiel Aktienindizes, auf dem Devisenmarkt - USDX, EURX.

Sie erlauben es, den Anfang und das Ende globaler Marktbewegungen frühzeitig zu erkennen.

Man kann einen Indikator der Währungsstärke erstellen, indem man die aktuelle Position des Schlusskurses hinsichtlich des High/Low Bereichs innerhalb einiger Minutenbalken (in diesem Fall 5) der entsprechenden Währungspaare mittelt.

In diesem Beispiel werden die Stärken der Währungen nach folgenden Formeln berechnet:

<FOREX.EUR> = (EURUSD+EURGBP+EURCHF+EURJPY)/4

<FOREX.USD> = (USDCHF+USDEUR+USDGBP+USDJPY)/4

<FOREX.GBP> = (GBPUSD+GBPEUR+GBPCHF+GBPJPY)/4

<FOREX.JPY> = (JPYUSD+JPYEUR+JPYGBP+JPYCHF)/4

<FOREX.CHF> = (CHFUSD+CHFGBP+CHFJPY+CHFEUR)/4



In diesem Beispiel werden die Währungsstärken im Bereich von 0 bis 100 eingezeichnet, die Mittellinie liegt auf dem Level 50. Jederzeit ist die Summe der Währungsstärken gleich 50, d.h. die Währungen bewegen sich auf Kosten der anderen Währungen. Globale Bewegungen auf USD prägen nicht nur Aktien- und Warenmärkte, sondern auch FOREX (und umgekehrt denn alle Märkte hängen miteinander zusammen).

Die Datei CurrencyPowerIndex.mqh muss in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Include kopiert werden.

Nach dem Start des Expert Advisors FORTS_Currency_Power.mq5 erscheinen in der Marktübersicht die Finanzinstrumente FOREX.EUR.M5, FOREX.USD.M5, FOREX.GBP.M5, FOREX.JPY.M5 und FOREX.CHF.M5:

Abb.1. Synthetische Finanzinstrumente FOREX.EUR.M5, FOREX.USD.M5, FOREX.GBP.M5, FOREX.JPY.M5, FOREX.CHF.M5 in der Marktübersicht







Abb. 2. Ein Tick-Chart des synthetischen Finanzinstruments FOREX.EUR.M5







Abb. 3. Ein Tick-Chart des synthetischen Finanzinstruments FOREX.USD.M5



Abb. 4. Ein Tick-Chart des synthetischen Finanzinstruments FOREX.GBP.M5







Abb. 5. Ein Tick-Chart des synthetischen Finanzinstruments FOREX.JPY.M5







Abb. 6. Ein Tick-Chart des synthetischen Finanzinstruments FOREX.CHF.M5





Abb. 7. Stärke von EUR, USD, GBP, JPY und CHF

