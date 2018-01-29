描述:

MetaTrader 5 能够创建合成品种。这些品种的价格可能取决于多种金融产品的当前价值。

股票市场上这类品种的一个例子是 股票市场指数。外汇市场的指数是 USDX, EURX。

在交易中, 这些品种可以在早期阶段发现全球市场走势的开始和结束。

我们可以创建一款货币强度指标, 它是相应货币对的一定数量 (在此为 5) 的一分钟柱线收盘价相对于柱线高度的比值经均化得到。

本例中的外汇货币强度使用以下公式计算:

<FOREX.EUR> = (EURUSD+EURGBP+EURCHF+EURJPY)/4

<FOREX.USD> = (USDCHF+USDEUR+USDGBP+USDJPY)/4

<FOREX.GBP> = (GBPUSD+GBPEUR+GBPCHF+GBPJPY)/4

<FOREX.JPY> = (JPYUSD+JPYEUR+JPYGBP+JPYCHF)/4

<FOREX.CHF> = (CHFUSD+CHFGBP+CHFJPY+CHFEUR)/4



在本例中, 货币强度在 0 到 100 的区间内绘制, 中心线经过等级 50。任何时候货币的强度总和等于 50, 即货币走势以其它货币为代价。USD 的全球走势反映在股票和商品市场, 以及外汇市场 (因为所有市场都是相互关联的)。

将 CurrencyPowerIndex.mqh 文件复制到 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Include。

当您启动 FOREX_Currency_Power.mq5, 以下合成品种将出现在市场观察窗口: FOREX.EUR.M5, FOREX.USD.M5, FOREX.GBP.M5, FOREX.JPY.M5, FOREX.CHF.M5:

图例1. 合成品种 FOREX.EUR.M5, FOREX.USD.M5, FOREX.GBP.M5, FOREX.JPY.M5, FOREX.CHF.M5 在市场观察当中







图例 2. 合成品种的逐笔报价图表 FOREX.EUR.M5







图例 3. 合成品种的逐笔报价图表 FOREX.USD.M5



图例 4. 合成品种的逐笔报价图表 FOREX.GBP.M5







图例 5. 合成品种的逐笔报价图表 FOREX.JPY.M5







图例 6. 合成品种的逐笔报价图表 FOREX.CHF.M5





图例 7. EUR, USD, GBP, JPY, CHF 的强度

