CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Flame - индикатор для MetaTrader 5

Renat Fatkhullin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3648
Рейтинг:
(33)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор показывает метод рисования градиентных полупрозрачных областей с независимой частотой обновлений.


EMA_Prediction_HTF_Signal EMA_Prediction_HTF_Signal

Индикатор EMA_Prediction_HTF_Signal показывает направление тренда по данным индикатора EMA_Prediction в виде графического объекта с цветной индикацией тренда, подает алерты или звуковые сигналы и отправляет Push-сообщения на смартфон.

ColorBlauErgodicMACD ColorBlauErgodicMACD

Эргодический MACD-Oscillator, реализованный в виде цветной гистограммы.

KLines KLines

Набор уровней поддержки и сопротивления с пяти разных таймфреймов.

r_Ma r_Ma

Индикатор скользящей средней, полученный усреднением значений всех вариантов расчета классического Moving Average.