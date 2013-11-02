Индикатор EMA_Prediction_HTF_Signal показывает направление тренда по данным индикатора EMA_Prediction в виде графического объекта с цветной индикацией тренда, подает алерты или звуковые сигналы и отправляет Push-сообщения на смартфон.

Эргодический MACD-Oscillator, реализованный в виде цветной гистограммы.