喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Candle_row - MetaTrader 5脚本
- 发布者:
- Vitaly Muzichenko
- 显示:
- 1431
- 等级:
-
- 已发布:
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
指标在一个方向上跟踪柱线序列并标记这些柱线。
指标具有警报功能，以便 N 根蜡烛在一个方向上排成一行时通知用户。
思路提供者: Firetrade2013 Chirikov。
mCandle_row - 只在主窗口。
.
sCandle_row - 在子窗口中有一个图表。
.
输入参数
- Font size arrow - 字号;
- Bull arrow candle - 牛市方向颜色;
- Bear arrow candle - 熊市方向颜色;
- Cross arrow candle - 十字星颜色;
- Alert - 启用/禁用警报;
- Count Candles - 触发警报的连续蜡烛条数量。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19416
