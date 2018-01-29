代码库部分
Candle_row - MetaTrader 5脚本

Индикатор написан по идее: Firetrade2013 Chirikov | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vitaly Muzichenko
显示:
1431
等级:
(25)
已发布:
\MQL5\Indicators\
mCandle_row.mq5 (8.54 KB) 预览
sCandle_row.mq5 (9.5 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

指标在一个方向上跟踪柱线序列并标记这些柱线。

指标具有警报功能，以便 N 根蜡烛在一个方向上排成一行时通知用户。

思路提供者: Firetrade2013 Chirikov

mCandle_row - 只在主窗口。

.

sCandle_row - 在子窗口中有一个图表。

.


输入参数

  • Font size arrow - 字号;
  • Bull arrow candle - 牛市方向颜色;
  • Bear arrow candle - 熊市方向颜色;
  • Cross arrow candle - 十字星颜色;
  • Alert - 启用/禁用警报;
  • Count Candles - 触发警报的连续蜡烛条数量。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19416

