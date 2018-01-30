und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Candle_row - Indikator für den MetaTrader 5
- Veröffentlicht:
- Vitaly Muzichenko
- Ansichten:
- 1248
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Indikator verfolgt eine kontinuierliche Folge von Balken in einer Richtung und markiert diese.
Der Indikator hat einen Alert für die Benachrichtigung über eine kontinuierliche Richtung von N-Kerzen.
Autor der Idee: Firetrade2013 Chirikov.
mCandle_row - nur im Hauptfenster.
.
sCandle_row - mit Chart in einem Unterfenster.
.
Eingabeparameter
- Font size arrow - Schriftgröße;
- Bull arrow candle - Farbe für die bullische Richtung;
- Bear arrow candle - Farbe für die bärische Richtung;
- Cross arrow candle - Farbe für Doji;
- Alert - Alert aktivieren/deaktivieren;
- Count Candles - Anzahl der Kerzen in Folge für die Auslösung des Alerts.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/19416
Der Expert Advisor basiert auf Signalen des iRSI Indikators (Relative Strength Index, RSI).OsMaSter v0
Ein Expert Advisor auf Basis von Signalen des iOsMA Indikators (Moving Average of Oscillator, OsMA).
Ein Echtzeit-Indikator, der den Lag von Kursen innerhalb des Terminals anzeigt.Exp_Stopreversal_Tm
Der Expert Advisor basiert auf Signalen des Stopreversal Indikators und bietet die Option, ein festes Handelsintervall festzulegen.