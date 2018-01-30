CodeBaseKategorien
Indikatoren

Candle_row - Indikator für den MetaTrader 5

German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Veröffentlicht:
Vitaly Muzichenko
Ansichten:
1248
Rating:
(25)
Veröffentlicht:
MQL5\Indicators\
mCandle_row.mq5 (8.54 KB)
sCandle_row.mq5 (9.5 KB)
Der Indikator verfolgt eine kontinuierliche Folge von Balken in einer Richtung und markiert diese.

Der Indikator hat einen Alert für die Benachrichtigung über eine kontinuierliche Richtung von N-Kerzen.

Autor der Idee: Firetrade2013 Chirikov.

mCandle_row - nur im Hauptfenster.

.

sCandle_row - mit Chart in einem Unterfenster.

.


Eingabeparameter

  • Font size arrow - Schriftgröße;
  • Bull arrow candle - Farbe für die bullische Richtung;
  • Bear arrow candle - Farbe für die bärische Richtung;
  • Cross arrow candle - Farbe für Doji;
  • Alert - Alert aktivieren/deaktivieren;
  • Count Candles - Anzahl der Kerzen in Folge für die Auslösung des Alerts.

