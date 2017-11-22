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Candle_row - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
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Vitaly MuzichenkoОпыт программирования с 2008 г. Знание языков: PHP, JavaScript, MQL
Я не пишу советники, делаю только конвертацию с мт4 на мт5, и наоборот
Помните, пока Я не взял деньги - никому и ничего не должен!
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- Просмотров:
- 3842
- Рейтинг:
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- Опубликован:
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Индикатор отслеживает непрерывную последовательность баров одного направления и ставит на них метки.
В индикаторе есть Alert для оповещения при последовательном направлении N-свечей.
Автор идеи: Firetrade2013 Chirikov.
mCandle_row - только в главном окне.
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sCandle_row - с графиком в подокне.
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Входные параметры
- Font size arrow - размер шрифта;
- Bull arrow candle - цвет Bull направления;
- Bear arrow candle - цвет Bear направления;
- Cross arrow candle - цвет Доджи;
- Alert - включить/отключить Alert;
- Count Candles - количество свечей подряд для срабатывания Alert.
Vortex Oscillator
Эта версия индикатора Vortex выводит разность между линиями VI+ и VI- в виде гистограммы, которая колеблется вокруг нулевой линии.Bollinger Bands RSI
Советник по сигналам индикаторов iBands (Bollinger Bands, BB) и iRSI (Relative Strength Index, RSI).
Vortex Oscillator System
Торговая система по сигналам индикатора Vortex Oscillator.Martin 1
Торговая стратегия на базе Мартингейла (Martin, Martingale).