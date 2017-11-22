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Индикаторы

Candle_row - индикатор для MetaTrader 5

Индикатор написан по идее: Firetrade2013 Chirikov | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vitaly Muzichenko
Vitaly Muzichenko

Vitaly Muzichenko

4.9 (631)
Опыт программирования с 2008 г. Знание языков: PHP, JavaScript, MQL
Я не пишу советники, делаю только конвертацию с мт4 на мт5, и наоборот
Помните, пока Я не взял деньги - никому и ничего не должен!
---
8 продуктов 9 кодов 17 тем 14195 комментариев
Просмотров:
3842
Рейтинг:
(25)
Опубликован:
\MQL5\Indicators\
mCandle_row.mq5 (8.54 KB) просмотр
sCandle_row.mq5 (9.5 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор отслеживает непрерывную последовательность баров одного направления и ставит на них метки.

В индикаторе есть Alert для оповещения при последовательном направлении N-свечей.

Автор идеи: Firetrade2013 Chirikov.

mCandle_row - только в главном окне.

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sCandle_row - с графиком в подокне.

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Входные параметры

  • Font size arrow - размер шрифта;
  • Bull arrow candle - цвет Bull направления;
  • Bear arrow candle - цвет Bear направления;
  • Cross arrow candle - цвет Доджи;
  • Alert - включить/отключить Alert;
  • Count Candles - количество свечей подряд для срабатывания Alert.
Vortex Oscillator Vortex Oscillator

Эта версия индикатора Vortex выводит разность между линиями VI+ и VI- в виде гистограммы, которая колеблется вокруг нулевой линии.

Bollinger Bands RSI Bollinger Bands RSI

Советник по сигналам индикаторов iBands (Bollinger Bands, BB) и iRSI (Relative Strength Index, RSI).

Vortex Oscillator System Vortex Oscillator System

Торговая система по сигналам индикатора Vortex Oscillator.

Martin 1 Martin 1

Торговая стратегия на базе Мартингейла (Martin, Martingale).