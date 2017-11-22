Индикатор отслеживает непрерывную последовательность баров одного направления и ставит на них метки.

В индикаторе есть Alert для оповещения при последовательном направлении N-свечей.

Автор идеи: Firetrade2013 Chirikov.

mCandle_row - только в главном окне.

.

sCandle_row - с графиком в подокне.

.





Входные параметры