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JS-Chaos - эксперт для MetaTrader 5

JS_Sergey | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3103
Рейтинг:
(28)
Опубликован:
Обновлен:
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Автор идеи: JS_Sergey

Автор MQL5-кода: barabashkakvn

Советник по стратегии Билла Вильямса.

У Билла Вильямса отличный вход в рынок на пробой фрактала.

Стоп ставим на уровне Губы Аллигатора (зеленая линия) без смещения, а TakeProfit будем определять по Фибо-уровням между фракталом и МА.

В рынок входим по тренду на пробой фрактала одновременно двумя отложенными ордерами с уровням тейк профита на 1.618 и 4.618.

Лот у первого отложенного ордера должен быть в 2 раза больше второго ордера.

Позицию #2 переносим в безубыток при срабатывании позиции #1 по тейк профиту Фибо 1.618.

Трейлинг: советник тралит по МА с периодом 21 когда на рынке присутствует тренд.

Закрытие позиции происходит при пересечении губ аллигатора и ценой Open/Close на баре #1.

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Входные параметры

  • Use time - торговать/запретить торговать в интервале между "Open hour" и "Close hour";
  • Open hour - время начала торговли;
  • Close hour - время окончания торговли;
  • Lots - объем позиции;
  • Indenting from fractals(in pips) - отступ от фрактала;
  • Fibo_1 - Фибо 1;
  • Fibo_2 - Фибо 2;
  • Use close positions - использовать/запретить закрытие позиций;
  • Use trailing - использовать/запретить трейлинг;
  • Use breakeven - использовать/запретить перевод в безубыток;
  • Breakeven plus (in pips) - минимальный безубыток;
  • magic number - идентификатор советника.

Результат тестирования на таймфрейме M30 (настройки по-умолчанию):

Symbol Pass Result Profit Expected Payoff Profit Factor Recovery Factor Sharpe Ratio Custom Equity DD % Trades
EURUSD 0 3589,84 589,84 1,40 1,18 2,09 0,06 0 8,39 421
EURJPY 14 3562,36 562,36 1,50 1,16 1,46 0,06 0 11,93 375
EURGBP 11 3293,62 293,62 0,77 1,08 0,57 0,03 0 14,85 381
USDJPY 3 2885,70 -114,30 -0,33 0,97 -0,23 -0,01 0 15,57 346
USDCAD 4 2884,65 -115,35 -0,29 0,96 -0,19 -0,01 0 19,77 397
AUDUSD 5 2835,20 -164,80 -0,48 0,95 -0,26 -0,02 0 18,77 344
GBPUSD 1 2772,88 -227,12 -0,56 0,95 -0,33 -0,01 0 21,45 408
EURAUD 12 2747,02 -252,98 -0,63 0,94 -0,41 -0,02 0 19,31 402
USDCHF 2 2130,49 -869,51 -2,48 0,76 -0,73 -0,09 0 39,45 350
AUDJPY 9 1956,90 -1043,10 -2,63 0,72 -0,76 -0,10 0 45,83 397
EURCAD 16 1934,13 -1065,87 -2,32 0,77 -0,73 -0,09 0 44,81 459
GBPJPY 18 1698,70 -1301,30 -3,26 0,81 -0,69 -0,05 0 62,46 399
EURCHF 13 1287,68 -1712,32 -4,14 0,54 -0,90 -0,16 0 62,75 414
AUDCAD 7 916,36 -2083,64 -5,53 0,43 -0,96 -0,26 0 72,25 377
AUDCHF 8 766,41 -2233,59 -5,18 0,54 -0,96 -0,22 0 76,44 431
AUDNZD 6 747,97 -2252,03 -6,02 0,42 -0,94 -0,21 0 79,05 374
GBPCHF 17 662,07 -2337,93 -5,57 0,65 -0,90 -0,10 0 84,41 420
CHFJPY 10 363,74 -2636,26 -6,22 0,49 -0,94 -0,17 0 91,35 424
EURNZD 15 210,11 -2789,89 -10,04 0,45 -0,93 -0,30 0 93,44 278
CADCHF 19 145,87 -2854,13 -10,77 0,25 -0,99 -0,33 0 95,16 265

Результат тестирования на таймфрейме M30 (настройки по-умолчанию, только "Use close positions" → false):

Symbol Pass Result Profit Expected Payoff Profit Factor Recovery Factor Sharpe Ratio Custom Equity DD % Trades
EURJPY 14 3487,76 487,76 1,72 1,12 0,70 0,05 0 21,66 284
EURGBP 11 3366,04 366,04 1,27 1,09 0,61 0,04 0 16,99 288
EURUSD 0 3334,82 334,82 1,02 1,08 1,14 0,04 0 9,13 329
EURAUD 12 2865,66 -134,34 -0,43 0,97 -0,13 -0,01 0 27,54 309
USDCAD 4 2613,52 -386,48 -1,17 0,89 -0,54 -0,04 0 22,70 331
USDJPY 3 2540,99 -459,01 -1,58 0,89 -0,59 -0,05 0 24,15 291
AUDUSD 5 2511,72 -488,28 -1,63 0,86 -0,65 -0,06 0 23,30 300
EURCAD 16 2068,74 -931,26 -2,84 0,83 -0,62 -0,08 0 44,11 328
AUDJPY 9 1876,44 -1123,56 -3,89 0,73 -0,79 -0,11 0 47,54 289
EURCHF 13 1868,53 -1131,47 -3,39 0,70 -0,78 -0,11 0 46,57 334
GBPUSD 1 1834,20 -1165,80 -3,85 0,81 -0,82 -0,08 0 45,44 303
GBPJPY 18 1686,64 -1313,36 -4,22 0,83 -0,70 -0,05 0 61,67 311
USDCHF 2 1567,90 -1432,10 -4,96 0,68 -0,84 -0,14 0 56,36 289
GBPCHF 17 1395,70 -1604,30 -4,80 0,76 -0,87 -0,09 0 59,79 334
AUDCAD 7 1198,16 -1801,84 -5,87 0,52 -0,94 -0,23 0 63,65 307
AUDCHF 8 1047,31 -1952,69 -5,71 0,62 -0,95 -0,19 0 66,44 342
AUDNZD 6 667,17 -2332,83 -7,45 0,44 -0,98 -0,24 0 78,03 313
EURNZD 15 226,55 -2773,45 -10,63 0,52 -0,95 -0,20 0 92,83 261
CHFJPY 10 179,56 -2820,44 -10,26 0,47 -0,97 -0,30 0 94,16 275
CADCHF 19 144,60 -2855,40 -11,20 0,35 -0,99 -0,29 0 95,21 255

Результат тестирования на таймфрейме M30 (настройки по-умолчанию, только "Breakeven plus" -> 10):

Symbol Pass Result Profit Expected Payoff Profit Factor Recovery Factor Sharpe Ratio Custom Equity DD % Trades
EURUSD 0 3589,84 589,84 1,40 1,18 2,09 0,06 0 8,39 421
EURJPY 14 3562,36 562,36 1,50 1,16 1,46 0,06 0 11,93 375
EURGBP 11 3293,62 293,62 0,77 1,08 0,57 0,03 0 14,85 381
USDJPY 3 2885,70 -114,30 -0,33 0,97 -0,23 -0,01 0 15,57 346
USDCAD 4 2884,65 -115,35 -0,29 0,96 -0,19 -0,01 0 19,77 397
AUDUSD 5 2835,20 -164,80 -0,48 0,95 -0,26 -0,02 0 18,77 344
GBPUSD 1 2772,88 -227,12 -0,56 0,95 -0,33 -0,01 0 21,45 408
EURAUD 12 2747,02 -252,98 -0,63 0,94 -0,41 -0,02 0 19,31 402
NZDUSD 20 2338,26 -661,74 -1,73 0,82 -0,65 -0,07 0 33,36 383
USDCHF 2 2130,49 -869,51 -2,48 0,76 -0,73 -0,09 0 39,45 350
AUDJPY 9 1956,90 -1043,10 -2,63 0,72 -0,76 -0,10 0 45,83 397
EURCAD 16 1934,13 -1065,87 -2,32 0,77 -0,73 -0,09 0 44,81 459
GBPJPY 18 1698,70 -1301,30 -3,26 0,81 -0,69 -0,05 0 62,46 399
EURCHF 13 1287,68 -1712,32 -4,14 0,54 -0,90 -0,16 0 62,75 414
AUDCAD 7 916,36 -2083,64 -5,53 0,43 -0,96 -0,26 0 72,25 377
AUDCHF 8 766,41 -2233,59 -5,18 0,54 -0,96 -0,22 0 76,44 431
AUDNZD 6 747,97 -2252,03 -6,02 0,42 -0,94 -0,21 0 79,05 374
GBPCHF 17 662,07 -2337,93 -5,57 0,65 -0,90 -0,10 0 84,41 420
CHFJPY 10 363,74 -2636,26 -6,22 0,49 -0,94 -0,17 0 91,35 424
EURNZD 15 210,11 -2789,89 -10,04 0,45 -0,93 -0,30 0 93,44 278
USDRUB 21 150,86 -2849,14 -89,04 0,00 -0,97 -1,29 0 97,55 32
CADCHF 19 145,87 -2854,13 -10,77 0,25 -0,99 -0,33 0 95,16 265
OsMaSter v0 OsMaSter v0

Советник на базе сигналов индикатора iOsMA (Moving Average of Oscillator, OsMA).

RSI Eraser RSI Eraser

Советник по сигналам индикатора iRSI (Relative Strength Index, RSI).

risk risk

Максимальный лот от свободной маржи.

Fractal_Levels Fractal_Levels

Канал, построенный на фракталах.