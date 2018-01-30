CodeBaseKategorien
MACD Crossing the zero level - Indikator für den MetaTrader 5
MACD Crossing the zero level - Indikator für den MetaTrader 5

Der Indikator "MACD Crossing the zero level" verwendet den Zeichnungsstil DRAW_FILLING, um Bereiche anzuzeigen, in welchen der MACD-Indikator oberhalb oder unterhalb der Nulllinie liegt.

In den Einstellungen kann man auswählen, für welche Linie des MACD-Indikators die Bereiche anzuzeigen - für die Hauptlinie oder für die Signallinie:

MACD Crossing the zero level Signal

Abb. 1. Anzeige von Bereichen für die Signallinie des MACD-Indikators

MACD Crossing the zero level MACD

Abb. 2. Anzeige von Bereichen für die Hauptlinie des MACD-Indikators

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/19276

