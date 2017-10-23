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Индикаторы

MACD Crossing the zero level - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
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Просмотров:
3001
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
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Индикатор "MACD Crossing the zero level" применяет стиль рисования DRAW_FILLING для отображения областей, в которых индикатор MACD находится выше или ниже нулевой линии.

В настройках можно выбрать для какой линии индикатора MACD отображать области - для основной линии или для сигнальной линии:

MACD Crossing the zero level Signal

Рис. 1. Отображение областей для сигнальной линии индикатора MACD

MACD Crossing the zero level MACD

Рис. 2. Отображение областей для основной линии индикатора MACD

Resistance and Support Resistance and Support

Индикатор линий сопротивления и поддержки по значениям индикатора iFractals (Fractals).

MACD Stochastic MACD Stochastic

Торговая система на основе iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) и iStochastic (Stochastic Oscillator)

Абстрактный торговый робот - паттерн ООП Абстрактный торговый робот - паттерн ООП

Пример шаблона для проектирования автоматических торговых систем (АТС).

MACD Crossing the zero level (color candles) MACD Crossing the zero level (color candles)

Цветные свечи отображают области, в которых индикатор MACD пересекает нулевую линию.