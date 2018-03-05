Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
VWAP Kundenspezifische Position - Indikator für den MetaTrader 5
Der Indikator berechnet die VWAP-Standardlinie (Volume Weighted Average Price) mit dem Vorteil eines benutzerdefinierten Startpunktes.
Der Startpunkt ist beweglich und kann durch Verschieben des Pfeils auf der Karte verändert werden.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/19268
