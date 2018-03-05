CodeBaseKategorien
Indikatoren

VWAP Kundenspezifische Position - Indikator für den MetaTrader 5

Der Indikator berechnet die VWAP-Standardlinie (Volume Weighted Average Price) mit dem Vorteil eines benutzerdefinierten Startpunktes.

Mathe

Konfigurationsfenster

Der Startpunkt ist beweglich und kann durch Verschieben des Pfeils auf der Karte verändert werden.

VWAP Kundenspezifische Position

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/19268

