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Индикаторы

VWAP Custom Position - индикатор для MetaTrader 5

José Ricardo Magalhães
José Ricardo Magalhães

José Ricardo Magalhães

1 код 1 тема 4 комментария
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Просмотров:
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Рейтинг:
(68)
Опубликован:
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Индикатор вычисляет линию стандартной взвешенной средней цены объема (VWAP), с возможностью для пользователя определить начальную точку.

Math

Configuration Window

Начальную позицию можно передвигать и изменять, перетаскивая стрелку на графике.

VWAP Custom Position

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/19268

Statistics of candles Statistics of candles

Подсчет количества серий бычьих и медвежьих баров. Отображение итогов в виде графика. Сохранение скриншота полученного графика. Используется класс CGraphic.

MACD Crossing the zero level (color candles) MACD Crossing the zero level (color candles)

Цветные свечи отображают области, в которых индикатор MACD пересекает нулевую линию.

WPRValues WPRValues

Индикатор демонстрирует значения определенного пользователем периода осциллятора WPR для каждого таймфрейма в виде текстового блока.

DeMarkerValues DeMarkerValues

Индикатор демонстрирует значения определенного пользователем периода осциллятора DeMarker для каждого таймфрейма в виде текстового блока.