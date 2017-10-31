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VWAP Custom Position - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор вычисляет линию стандартной взвешенной средней цены объема (VWAP), с возможностью для пользователя определить начальную точку.
Начальную позицию можно передвигать и изменять, перетаскивая стрелку на графике.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/19268
Подсчет количества серий бычьих и медвежьих баров. Отображение итогов в виде графика. Сохранение скриншота полученного графика. Используется класс CGraphic.MACD Crossing the zero level (color candles)
Цветные свечи отображают области, в которых индикатор MACD пересекает нулевую линию.
Индикатор демонстрирует значения определенного пользователем периода осциллятора WPR для каждого таймфрейма в виде текстового блока.DeMarkerValues
Индикатор демонстрирует значения определенного пользователем периода осциллятора DeMarker для каждого таймфрейма в виде текстового блока.