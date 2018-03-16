コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

VWAPカスタムポジション - MetaTrader 5のためのインディケータ

パブリッシュ済み:
この指標は、標準的なVWAP（ボリューム加重平均価格）行を計算しますが、開始点はユーザ定義できるという利点があります。

算数

開始点は移動可能であり、チャート上に作成された矢印を移動することによって変更することができます。

VWAPカスタムポジション

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/19268

