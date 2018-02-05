CodeBaseSeções
Indicadores

VWAP Custom Position - indicador para MetaTrader 5

José Ricardo Magalhães
Publicado:
O indicador calcula a linha do preço médio ponderado (VWAP) padrão, com a possibilidade de determinar o ponto de partida.

Math

Configuration Window

A posição de partida pode ser movida e mudada, arrastando a seta no gráfico.

VWAP Custom Position

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/19268

RSI Trend Indicator RSI Trend Indicator

Indicador simples de tendência com base nas alterações do RSI.

Resistance and Support Resistance and Support

As linhas de resistência e suporte são desenhadas com base no indicador iFractals (Fractals).

Robô de negociação abstrato - padrão POO Robô de negociação abstrato - padrão POO

Exemplo de modelo para a criação de sistemas de negociação automáticos.

MACD Crossing the zero level MACD Crossing the zero level

Mostra as áreas em que o MACD cruza a linha zero.