VWAP Custom Position - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 23644
- Avaliação:
-
- Publicado:
Publicado:
O indicador calcula a linha do preço médio ponderado (VWAP) padrão, com a possibilidade de determinar o ponto de partida.
A posição de partida pode ser movida e mudada, arrastando a seta no gráfico.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/19268
