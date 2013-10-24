Смотри, как бесплатно скачать роботов
BB_3HTF - индикатор для MetaTrader 5
Три канала Bollinger Bands с разных таймфреймов с одинаковыми параметрами на одном графике.
Индикатор BB_3HTF
Fast3
Семафорный сигнальный индикатор, сигналы которого рассчитываются аналогично индикатору Fast2. Отличие состоит в том, что торговые сигналы выводятся на графике цены в виде соответствующих стрелок.i-GAP
Семафорный сигнальный индикатор, формирующий свои сигналы при возникновении гэпов (ценовых разрывов).
RSI_3HTF
Три осциллятора RSI с трех различных таймфреймов на одном графике.Ticks_Volume_Indicator
Индикатор, использующий в своих расчетах тиковый объем.