Индикаторы

BB_3HTF - индикатор для MetaTrader 5

Три канала Bollinger Bands с разных таймфреймов с одинаковыми параметрами на одном графике.

Fast3 Fast3

Семафорный сигнальный индикатор, сигналы которого рассчитываются аналогично индикатору Fast2. Отличие состоит в том, что торговые сигналы выводятся на графике цены в виде соответствующих стрелок.

i-GAP i-GAP

Семафорный сигнальный индикатор, формирующий свои сигналы при возникновении гэпов (ценовых разрывов).

RSI_3HTF RSI_3HTF

Три осциллятора RSI с трех различных таймфреймов на одном графике.

Ticks_Volume_Indicator Ticks_Volume_Indicator

Индикатор, использующий в своих расчетах тиковый объем.